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Объем иностранных инвестиций в Россию упал в 20 раз

Объем иностранных инвестиций в Россию упал в 20 раз

Объем иностранных инвестиций в российские нефинансовые компании по итогам 2020 года сократился в 20 раз — до $1,4 млрд, передает РБК со ссылкой на данные Центробанка.

В 2019-м году это показатель составлял $28,9 млрд. Максимальный отток капитала был замечен в первом и четвертом кварталах минувшего года. Во втором и в третьем потери отчасти были компенсированы, однако итоговый результат оказался минимальным в XXI веке и чуть большим, чем в 1998 году ($1,3 млрд).

В прошлом году американский инвестор Джим Роджерс призывал вкладывать в Россию на фоне глобального кризиса, назвав РФ любимым развивающимся рынком. Таким образом можно хорошо заработать, несмотря на высокие риски, отмечал он.

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По материалам: uposters.ru

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