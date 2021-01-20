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Пять силовиков были ранены при уничтожении бандитов в Чечне

Пять силовиков были ранены при уничтожении бандитов в Чечне

Пять сотрудников правоохранительных органов получили ранения при уничтожении банды Аслана Бютукаева в Чечне, сообщил министр информации и печати Чечни.

У пострадавших осколочные ранения, черепно-мозговые травмы.

Как сообщало ИА Newstes, 20 января в селении Катар-Юрт были уничтожены шесть террористов. По информации правоохранительных органов, один из боевиков совершил самоподрыв, его личность устанавливается. Остальные уничтожены в ходе боя. Их данные обнародовал ранее глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам главы Чечни, теперь в республике не осталось представителей бандполья.

Бютукаев причастен к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году и атаке чеченских боевиков на Грозный 4 декабря 2014 года.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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