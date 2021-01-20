Прагматики против русофобов: чего ждать от будущего канцлера ФРГ?

Алексей Вольцев

Делегаты съезда Христианско-демократического союза Германии выбрали нового председателя партии, который сменит занимавшую этот пост в течение 15 лет Ангелу Меркель. Им стал премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. И это многие назвали сенсацией, ведь фаворитом считался бывший глава парламентской фракции Фридрих Мерц.

В итоге Лашет набрал 521 голос, а Мерц — 466. Эти выборы имеют огромное значение не только для сторонников и членов ХДС, но и для всей Германии, так как новый лидер должен ответить на ряд вопросов, которые остро встал перед правящей на протяжении последних 15 лет партией, чтобы сохранить ей этот статус после ближайших выборов, которые состоятся уже этой осенью.

В случае успеха новый лидер партии почти наверняка станет новым канцлером. Однако это еще не точно, тут есть далеко не одно «но»… Победу Лашета многие и впрямь восприняли как сенсационную. Ведь это был второй тур, а в первом Мерц обошел его, правда, всего на пять голосов: 385 против 380. И это было не удивительно — большинство наблюдателей прочили победу именно Мерцу. Однако Мерцу опять не повезло. Стоит отметить, что он один из старейших и авторитетнейших политиков ХДС, который не раз оказывался в пол шага от лидерства в партии и стране.

Мерц был впервые избран в Бундестаг еще в 1994-м, быстро получив известность и авторитет. Спустя четыре года он стал заместителем лидера фракции ХДС/ХСС, а еще через два — лидером.

Спустя еще два года он вполне мог бы побороться за пост канцлера, но его партия проиграла выборы. Большинство же получила СДПГ, чей лидер Герхард Шредер сохранил пост канцлера. Однако выборы были не очень удачными и для СДПГ — они лишь незначительно обошли ХДС/ХСС. В итоге Шредер пошел на досрочные выборы, на которых картина оказалась еще более удручающей — обе партии получили практически равное количество голосов, недостаточное для формирования однопартийного правительства. В итоге была создана коалиция ХДС/ХСС и СДПГ, которая избрала канцлером главу ХДС Ангелу Меркель.

Незадолго до выборов 2002 года, когда в ХДС/ХСС были уверены в победе, СМИ писали, что Меркель обещала Мерцу кресло председателя Бундестага. Однако после поражения Меркель решила сама стать главой фракции, чтобы на парламентском уровне противостоять правительству Шрёдера. Разумеется, Мерц был не в восторге от этого, он пытался отстоять свое кресло, однако президиум партии решил в пользу Меркель, кроме того, ее поддержал тогдашний лидер ХСС Эдмунд Штойбер, отдав ей решающий голос. А на съезде того же года Меркель подавляющим большинством была переизбрана на пост председателя партии.

Отношения Мерца и Меркель стремительно ухудшались. Меркель выступила за его смещение еще и с должности заместителя главы фракции, блокировала многие его законодательные инициативы. Тот в долгу не оставался и критиковал то, что делала Меркель, которая, по его мнению, уводила партию влево с традиционных консервативных позиций.

В 2007-м Мерц заявил, что вообще не планирует выставлять свою кандидатуру на ближайших парламентских выборах и фактически ушел из политики. В последующие годы он работал адвокатом, юридическим консультантом и т. д. А в 2018-м решил вернутся, выставив свою кандидатуру на выборах нового председателя партии после того, как Меркель объявила об окончательном уходе с поста партийного лидера и в будущем — канцлера.

Однако реванша не получилось. Во втором туре Мерц проиграл Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую все называли «мини-Меркель». И стать бы «мини-Меркель» не только новым лидером партии, но и возможно канцлером, если бы не скандал в Тюрингии, где на выборах главы земельного правительства ХДС выступил за Томаса Кеммериха, чье избрание состоялось во многом благодаря поддержке нерукопожатой партии «Альтернатива для Германии», что привело к отставке самого Кеммериха, главы фракции ХДС Тюрингии, а также самой Крамп-Карренбауэр.

Казалось, теперь-то реванш Мерца точно состоится. Он был одним из самых узнаваемых и авторитетных политиков в ХДС, имел прочные связи с бизнесом, все было в пользу того, что на сей раз он сможет стать лидером партии. Он и выиграл первый тур, но второй неожиданно проиграл Лашету. Неожиданно ли? Многие эксперты говорят, что вполне ожидаемо.

Ну, во-первых, стоит отметить что из всех кандидатов в этот раз именно Лашет оказался наиболее опытным управленцем — он вообще был единственным, имеющим опыт управления регионом, к тому же — самым населенным в Германии.

Во-вторых, Мерц больше аффилирован с американским бизнесом, что на фоне последних событий в отношениях Европы с США, особенно — на фоне торговых войн, в которые Вашингтон пытался втянуть ЕС и санкций против «Северного птока-2», явно сыграл против него. Наконец, Лашета поддержал один из самых популярных немецких политиков — министр здравоохранения Йенс Шпан, от которого многие ожидали, что он сам будет баллотироваться. Но главное — это то, что лидера партии выбирают все же не ее сторонники и простые члены (те по большей части поддерживали Мерца), а партийные функционеры.

А они были в первую очередь заинтересованы в сохранении курса Меркель. По той же причине они в прошлый раз «прокатили» Мерца, избрав мало кому известную и невзрачную Крамп-Карренбауэр, которая гарантировала преемственность, в отличие от Мерца, приход которого на пост лидера мог привести к резкому крену партии.

«Лашет известен тем, что принято называть „немецким прагматизмом“, это мужская копия Меркель, — считает проживающий уже 30 лет в Германии политолог Владимир Сергиенко. Он такой же опытный функционер и управленец. И ведь в партии, если ты не соответствуешь партийной дисциплине, если ты в кулуарах с кем-то не договорился, очень сложно стать даже кандидатом в лидеры. И кулуарно Меркель очень сильно сопутствовала Лашету».

Итак, избрание Лашета фактически было предопределено, хотя для многих стало сюрпризом — в первую очередь для многих в России, где, полагаю, следили за выборами потенциального будущего канцлера ФРГ с не меньшим интересом, чем сами немцы.

Сюрпризом приятным, поскольку Лашет имеет репутацию «пророссийского политика». Во-первых, еще в 2014-м, когда весь коллективный Запад рвался покарать Россию за Крым, он — единственный из немецкого истэблишмента, кто не побоялся пойти против мейнстрима, и заявил, что не стоит спешить в этом вопросе. Во-вторых, он был единственным, кто осудил высылку российских дипломатов по «делу Скрипаля» без доказательств причастности России к его отравлению. Наконец, он был единственным, кто выступил против увязывания дела Навального с «Северным потоком — 2».

С «Северным потоком — 2» — отдельная тема. Лашет всегда последовательно выступал против политизации проекта, в отличие от своих оппонентов. Если Мерц предлагал достроить газопровод, но пока что газ в него не пускать, то Норберт Реттген вообще требовал остановить строительство.

Неудивительно, что избрание Лашета сразу вызвало оживление в российских СМИ. Вот лишь некоторые заголовки: «Немецкий подарок России», «Маленькая сенсация в Германии: Преемником Меркель стал самый пророссийский кандидат», «Следующий канцлер ФРГ Армин Лашет — „симпатичный“ выбор для России», «Армин Лашет — будущий канцлер Германии, который наладит отношения с Россией?», «Новый лидер немецких консерваторов симпатизирует России», «Новый глава ХДС — противник санкций и защитник «Северного потока — 2».

Еще более эмоционально избрание Лашета восприняли на Украине — для них любой, кто не критикует Россию, — «ставленник Кремля», и избрание Лашета — «ганебная зрада».

Впрочем, тут надо понимать, что «пророссийским» Лашет считается только в России и на Украине. Да, то, что он не раз был единственным, кто шел против всех по вопросу России, способствует навешиванию ярлыков. Однако можно вспомнить, что и Дональд Трамп до избрания выглядел как ультра-пророссийский кандидат, даже обещал рассмотреть вопрос признания Крыма. Что в итоге? Ведь одно дело что-то говорить, когда ты никто — тут еще и элемент популизма, желания понравиться своим нонконформизмом, а другое — делать реально, будучи у власти.

Если уж президент США ничего не мог сделать против своего истеблишмента, который его в итоге и «сожрал», то чего ждать от канцлера Германии, который во всех отношениях еще менее самостоятелен. Я не хочу концентрироваться на конспирологии про «Акт канцлера». Но факт в том, что ФРГ до сих пор является страной, оккупированной США, — там больше, чем где бы то ни было американских военных баз, страна хранит в Америке свой золотой запас. Может ли лидер этой страны открыто пойти против США в вопросе восстановления отношений с Россией, которые подразумевали бы снятие санкций, признание Крыма и отказ от безоговорочной поддержки позиции Киева по Донбассу? Да нет, конечно, это фантастика.

Кстати, Лашет и не выступает за снятие санкций. Он лишь призывает более рационально решать вопросы. Да, это и есть немецкий прагматизм. Это и есть продолжение Меркель. Можно ли назвать Меркель «пророссийской»? Думаю, мало у кого язык повернется. Так что называть Лашета «пророссийским» можно только на фоне «русофобов-радикалов» Мерца и Реттгена.

К сожалению, у нас принято всех, кто не является ярым русофобом и призывает к диалогу с Москвой, считать «пророссийскими политиками». Однако реально ни в США, ни в Европе нет и не может быть «пророссийских» политиков — просто потому, что Россия для них в лучшем случае второстепенна. Несмотря на всю антироссийскую риторику, которые многие вынуждены подхватывать не по своей воле. В Европе есть только проамериканские и проевропейские политики. Так вот, если Мерц считался проамериканским политиком, то Лашет, как и Меркель — проевропейский, прогерманский.

«Курс у Меркель был все эти годы скорее проевропейский, чем трансатлантический, — убежден преподаватель РУДН, политолог Камран Гасанов. — Германия хочет окончательно утвердиться в роли „паровоза“ в ЕС. Особенно с уходом Британии. Лашет скорее всего продолжит этот меркелевский курс».

Однако тут есть один важный нюанс: с приходом в Белый дом Байдена все может измениться, поскольку тот хочет перезапустить отношения США и ЕС, но снова с позиции старшего брата. Демократ будет восстанавливать базы и TTIP, чему будут очень рады в ХДС.

Однако если кто-то поверил, что он будет меньше давить по вопросу «Северного потока — 2», как нас пытались убедить некоторые европейские и американские политики, упирая на то, что Байден не связан с газовым лобби, заинтересованном в поставках СП в Европу, то они ошибаются.

На днях советник Байдена Николас Бернс предложил приостановить санкции в обмен на заморозку строительства. А накануне инаугурации будущий госсекретарь Энтони Блинкен прямо заявляет о планах Байдена остановить проект. Так что «пророссийскости» Лашета на посту канцлера еще предстоит немало испытаний, возможно, более суровых, чем были у Меркель.

Я уж молчу о том, что для начала ХДС/ХСС предстоит выиграть выборы, а это будет непросто, учитывая нынешнюю внутриполитическую обстановку в Германии.

Напомню, что в 2017-м ХДС/ХСС не удалось сразу сформировать коалицию, так как блок получил почти равный результат с СДПГ (причем, оба худшие за последние полвека), однако СДПГ изначально нацеливалась на победу и не хотела идти на коалицию с Меркель. Канцлер пыталась сформировать коалицию с «Зелеными» и СВДП, но свободные демократы, не желая брать на себя ответственность за «уходящую эру Меркель», отказались. Страна встала перед нелегким выбором: «правительство меньшинства», чего еще не было в новейшей истории, которое вряд ли сможет уверенно управлять страной, или новые выборы, которые вряд ли смогли бы изменить расклад сил.

Лишь спустя полгода удалось найти компромисс с социал-демократами и сформировать коалицию, но уже тогда было ясно, что на следующих выборах история повторится. Кроме того, в 2017-м впервые в парламент прошла ультраправая «Альтернатива для Германии», так что были все основания опасаться более серьезного кризиса. Тогда же Меркель и объявила, что не будет больше баллотироваться в канцлеры и оставила пост лидера партии, чтобы подготовить преемника.

Однако ее ставка на Крамп-Карренбауэр оказалась провальной. Все шло к тому, что во главе партии окажется Мерц, чего Меркель не хотелось бы. В итоге операция по передачи управления партией Лашету оказалась вполне успешной, но будет ли стол же успешной операция по его перемещению в кресло канцлера?

«Лашету еще предстоит договориться с главой Баварии, среди них двоих идет определенная игра, кто из них будет кандидатом в канцлеры. Однако многие считают, что это театрализованное шоу что прямой борьбы не будет», — говорит Владимир Сергиенко.

Не знаю, что там считают многие, однако симпатии избирателей намекают на борьбу.

Deutsche Welle сразу после избрания Лашета главой ХДС публикует материал под названием «Опросы показывают низкую поддержку преемника Меркель», демонстрирующий, что по данным опросов, Лашета как кандидата в канцлеры поддерживает в разы меньше немцев, чем Маркуса Зедера. Таковым его видят лишь 12,1% респондентов, в то время, как Зедера поддерживают 43%. На третьем месте с 8,7% Йенс Шпан, который хоть и поддержал Лашета, но считается, что это человек также с амбициями.

Согласно данным другого опроса, 54% поддержали бы в качестве канцлера Зедера, 45% - Олафа Шольца, лидера СДПГ.

Если коалиция с СДПГ вопрос временный, то нерушимость блока ХДС/ХСС — это часть истории — блок существует с 1949 года и кажется незыблемым. У двух партий даже существуют соглашения по разделу сфер влияния, например, ХДС не выставляет своих кандидатов в Баварии, которая считается вотчиной ХСС, а тот, в своею очередь, не выставляет своих вне Баварии.

Единство ХДХ/ХСС никогда не подвергалось сомнению. Лишь один раз оно дало трещину, когда ХДС, возглавляемая Гельмутом Колем, фактически сыграл против кандидата от объединения — лидера ХСС Франца Йозефа Штрауса, при том что именно ХСС вынес н себе выборы, ХДС же получил худший результат в истории.

Может ли подобная история повториться снова? Кстати, опыт показывает, что если от объединения выдвигается человек из ХСС, он проигрывает. Такое было в истории трижды. Первый раз с уже упомянутым Штраусом, а второй — в 2002 году, когда Эдмунд Штойбер проиграл действующему канцлеру от СДПГ Герхарду Шредеру. Сыграет ли это суеверие роль?

В любом случае, пока выбор между Лашетом и Зедером не очевиден, учитывая, что последнего поддерживает большинство немцев. Ведь избиратели, голосуя на выборах в Бундестаг, голосуют и за будущего канцлера, так что имя кандидата на этот пост может стать решающим фактором на парламентских выборах. Если ХДС/ХСС сделает ставку на Лашета, многие могут проголосовать за СДПГ, чтобы окончательно закончить «эру Меркель», не допустив к власти ее преемника.

В любом случае, Зедер также считается прагматиком, в прошлом году он ездил в Россию, где встречался с Владимиром Путиным, высказывался за развитие отношений. В то же время он заявлял о целесообразность сохранения санкций. Так что нам нужно еще раз понять, что волшебников, которые сразу снимут санкции и восстановят отношения, в Германии просто нет.

Ну, и перевести дух, что ХДС поведут на выборы не Мерц, и не Реттген. Впрочем, до выборов еще более полугода, за это время с Лашетом еще может случиться скандал, как с «мини-Меркель». Или кирпич на голову упасть — да все, что угодно может случиться. Время делать серьезные ставки пока не пришло.

Дмитрий Родионов,

директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития