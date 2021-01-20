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Правильный финал: HITMAN III получила самые высокие оценки в истории серии

Правильный финал: HITMAN III получила самые высокие оценки в истории серии
IO Interactive подходила к премьере HITMAN III с парой скандалов: первый связан с отсутствием перевода на русский язык, а второй — с проблемным переносом уровней на PC.
Однако сам финал трилогии World of Assassination, судя по первым обзорам, безоговорочно удался.
Если смотреть за оценками на агрегаторах, то новинка и вовсе сумела получить наивысшую оценку для всей 20-летней франшизы. На Metacritic и OpenCritic у игры 88 баллов. Для сравнения оценки предыдущих частей на Metacritic:

Hitman: Codename 47 — 73 балла
Hitman 2: Silent Assassin — 87 баллов
Hitman: Contracts — 80 баллов
Hitman: Blood Money — 82 балла
Hitman: Absolution — 79 баллов
HITMAN — 85 баллов
HITMAN 2 — 82 балла
HITMAN III — 88 баллов.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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