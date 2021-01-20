Правильный финал: HITMAN III получила самые высокие оценки в истории серии

Анастасия Иванова

IO Interactive подходила к премьере HITMAN III с парой скандалов: первый связан с отсутствием перевода на русский язык, а второй — с проблемным переносом уровней на PC.Однако сам финал трилогии World of Assassination, судя по первым обзорам, безоговорочно удался.Если смотреть за оценками на агрегаторах, то новинка и вовсе сумела получить наивысшую оценку для всей 20-летней франшизы. На Metacritic и OpenCritic у игры 88 баллов. Для сравнения оценки предыдущих частей на Metacritic:Hitman: Codename 47 — 73 баллаHitman 2: Silent Assassin — 87 балловHitman: Contracts — 80 балловHitman: Blood Money — 82 баллаHitman: Absolution — 79 балловHITMAN — 85 балловHITMAN 2 — 82 баллаHITMAN III — 88 баллов.