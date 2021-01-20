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Пульсоксиметр. Достоинства и недостатки

Пульсоксиметр. Достоинства и недостатки

Для организма человека наиболее опасным состоянием является недостаток кислорода или гипоксия. Данный процесс способен запустить каскад биохимических реакций, которые негативно проявляются на всех органах и системах. Все ткани нуждаются в кислородном обеспечении. Некоторые из них легко переносят явления гипоксии. Но, к примеру, головной мозг, резко реагирует на недостаток кислорода, это грозит развитием необратимых последствий. Для того, чтобы определить есть ли у чего гипоксия, существует простой и легкий метод диагностики. Это использование пульсоксиметра.

Что такое пульсоксимер и как он работает?

Это прибор, который показывает степень насыщения крови кислородом или сатурацию. В норме данный показатель составляет от 95 %. Для его определения достаточно одеть на палец прибор. Через несколько секунд процесс самотестирования завершается, человек получает результат на дисплее. Пульсоксиметр состоит из частей: источника светового излучения, специального датчика, детектора и процесса. Гемоглобин поглощает световые волны, их длина меняется в зависимости от количества кислорода в гемоглобине. 


Достоинства методики


После оперативных ортопедических и сосудистых процедур, мелодика позволяет определить степень восстановления организма.
При наличии симптомов: слабость, головокружение, бледность лица, рекомендуется выполнять сатурацию с целью обнаружения признаков гипоксии.
При воспалительных явлениях легких, показатель сатурации позволяет установить тяжесть состояния человека и назначить специфическое лечение. Потому как клинических и объективных данных может быть недостаточно с целью определения тяжести состояния и плана ведения больного. При низком уровне сатурации, больному экстренно показана госпитализация в специализированное отделение.
Позволяет выявить хроническую гипоксемию в ночное время и явления апноэ.
Простота и легкость в использовании. Это не требует особого обучения и подготовки к исследованию. Главным преимуществом является исследование сатурации в домашних условиях.

Недостатки метода


На показатель могут влиять внешние факторы: дрожание, яркий окружающий свет. Это может давать не точные показатели.
При наличии у человека патологических форм гемоглобина, сатурация может уменьшаться, но это не является прямым доказательством наличия гипоксии. Показатель может быть расценен не верно.
При отравлении угарным газом в крови появляется соединение как карбоксигемоглобин. Он дает показатели сатурации в 100%. Но в организме присутствуют явления гипоксии.

 

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По материалам: planktons

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