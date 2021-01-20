Школа на 1,1 тысячи мест появится в подмосковном Павловском Посаде в 2021 году

Алексей Вольцев

Школа на 1,1 тысячи мест появится в подмосковном Павловском Посаде в 2021 году, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

«Сейчас на строительной площадке ведутся работы по монтажу оконных блоков, фасадной системы, внутренних инженерных сетей, монтажу внутренних перегородок», – отметил начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Согласно плану площадь образовательного учреждения составит почти 18 тысяч квадратных метров. На территории школы созданы физкультурно-спортивная зона, зона отдыха, хозяйственная зона и зона для проведения мероприятий и ожидания родителей.