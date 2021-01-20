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Школьники Москвы смогут принять участие в отборочном этапе олимпиады «Курчатов»

Школьники Москвы смогут принять участие в отборочном этапе олимпиады «Курчатов»

Школьники Москвы смогут принять участие в отборочном этапе олимпиады «Курчатов», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Задания по математике рассчитаны на учеников 6–11-х классов, по физике – на ребят из 7–11-х классов. Отборочный этап соревнования проходит онлайн до 14 февраля. На отправку ответов школьникам дается 24 часа.

Мероприятие проводится по инициативе Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» с 2012 года. Основными задачами соревнования являются выявление у школьников творческих способностей и интереса к научной деятельности, а также поддержка талантливых детей.

Организатором олимпиады «Курчатов» выступает Департамент образования и науки города Москвы при участии ведущих вузов города и Центра педагогического мастерства.

# Общество
По материалам: edu.ru

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