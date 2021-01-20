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"Слишком горячо": свеча с запахом вагины Гвинет Пэлтроу взорвалась в комнате британки

"Слишком горячо": свеча с запахом вагины Гвинет Пэлтроу взорвалась в комнате британки

48-летняя Гвинет Пэлтроу год назад смогла прилично заработать, выпустив свечи с ароматом своей вагины. Однако одна из счастливых обладателей такого подарка пожаловалась, что из-за него едва не случился пожар, сообщает The Sun.

50-летняя Джоди Томпсон, проживающая со своим бойфрендом на севере Лондона, некоторое время назад приобрела нашумевший продукт от Гвинет Пэлтроу. Однако когда она зажгла свечу с ароматом вагины, из нее стали вырываться полуметровые языки пламени.

Как отмечается, свеча взорвалась прямо в комнате Джоди Томпсон. "Я никогда не видела ничего подобного. Свеча пылала и была слишком горячей, чтобы можно было до нее дотронуться. Вся комната превратилась в преисподнюю", - пожаловалась женщина.

В конце концов Джоди удалось взять под контроль пламя и выбросить товар голливудской звезды на улицу. 

"Это могло бы послужить причиной пожара. В тот момент это меня напугало, но теперь смешно вспоминать, что та свеча с запахом вагины Гвинет взорвалась в моей гостиной", - отмечает женщина.

Напомним, до этого Гвинет Пэлтроу предложила пользователям сети приобрести ароматическую свечу под названием "Пахнет, как моя вагина" (This smells like my vagina). "Ухх… она пахнет, как вагина. И это классный, роскошный, сексуальный и неожиданно очень красивый запах", - говорилось в описании товара. Вся партия была распродана всего лишь за пару часов.

Гвинет Пэлтроу раскрыла, что столь необычное название свечи родилось, когда она во время работы с парфюмером Дугласом Литтлом над новыми ароматами пошутила, что один из вариантов похож на запах ее половых органов.

В результате товар решили запустить в продажу под этим провокационным названием. На самом же деле в составе ароматической свечи смесь из цитрусового бергамота, герани, дамасской розы и семян амбретты.

Как писал NEWSTES, ранее совершенно голая Гвинет Пэлтроу вышла на улицу в честь своего дня рождения, шокировав собственную дочь.

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По материалам: uposters.ru

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