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СМИ: Трамп может создать новую партию

СМИ: Трамп может создать новую партию

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп, срок полномочий которого истекает 20 января, в последнее время обсуждал со своими единомышленниками возможность создания новой политической партии.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. По информации ее источников, глава государства хотел бы назвать такое объединение «Патриотической партией».

Как отмечает издание, у Трампа начались разногласия с его нынешними однопартийцами после того, как несколько из них, включая лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла, заявили, что президент спровоцировал толпу на участие в беспорядках у Капитолия 6 января. Тогда сторонники Трампа попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. В результате беспорядков погибли несколько человек.

Инаугурация избранного президента Байдена планируется на 20 января.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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