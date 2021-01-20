Стартовал прием заявок на участие в проекте «Открывай Камчатку!»

Алексей Вольцев

Стартовал прием заявок на участие в туристическом проекте «Открывай Камчатку!», реализуемом Российским движением школьников и Камчатским дворцом детского творчества. Об этом сообщает региональное Министерство образования.

Цель проекта – популяризация здорового образа жизни и активного отдыха среди школьников. К участию приглашаются учащиеся 8–11-х классов в возрасте 14–17 лет.

«Туристический проект «Открывай Камчатку!» направлен на развитие познавательной деятельности школьников. Программа состоит из обучающих мастер-классов, тренингов на лидерство, командообразование, встреч с экспертами. Участники проекта, успешно освоившие теоретические блоки, выполнившие задания и имеющие базовую подготовку, будут приглашены для участия в полевых выходах по туристическим маршрутам Камчатского края. Для детей это возможность научиться работать в команде, познакомиться с понятием «туризм», поближе и исследовать известные, но труднодоступные в повседневной жизни места Камчатского края», – рассказал региональный координатор Камчатского отделения Российского движения школьников Петр Скрипник.

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на сайте рдш.рф и подать заявку в разделе «Проекты».

Заявки принимаются до 1 февраля 2021 года.