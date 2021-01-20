Таро-прогноз на февраль 2021 года

Вадим Карасев

Зима постепенно подходит к завершению, и впереди остается последний ее месяц. Провести февраль удачно и прийти к поставленным целям помогут своевременные подсказки старших Арканов.

Расклады карт Таро отличаются своей точностью, поэтому к ним обращается все больше людей. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не спешить с толкованием выпавшего расклада, чтобы не ошибиться и не пропустить действительно важных советов или предостережений. Важно также помнить о том, что Арканы не являются призывом к действию, а дают возможность проанализировать происходящее и принять верные решения, ведущие к победам и успехам.

Овен





Аркан «Колесо фортуны» открывает месяц и сулит Овнам перемены в лучшую сторону. События будут развиваться стремительно, и Овнам важно набраться терпения, чтобы не совершить опрометчивых поступков.

Аркан «Звезда» говорит о завершении трудностей. По этой карте Овны могут быть уверены в том, что выбрали верное направление, и им нужно пройти путь до конца. Также карта символизирует исполнение заветных желаний.

По карте «Повешенный» Овны в конце месяца могут столкнуться с тем, что незавершенные дела вновь дадут о себе знать. Овнам предстоит поставить в них точку, чтобы прошлое больше не мешало и не отнимало драгоценного времени.

Телец





Карта «Верховная жрица» призывает Тельцов отказаться от спешки, чтобы не упустить важных знаков судьбы. Внимание и ответственность помогут прийти к цели и не оступиться в шаге от победы.

Аркан «Звезда» сулит Тельцам приятные новости и события. В середине февраля Тельцы смогут воплотить в жизнь мечты или заняться новыми проектами, не боясь оступиться.

По карте «Луна» Тельцам нельзя потакать своим страхам и верить слухам. В конце месяца важным будет умение отделять правду от лжи, чтобы избежать неприятностей, а также бороться с тревожными мыслями.

Близнецы





Карта «Солнце» говорит о том, что февраль для Близнецов начнется с позитивных новостей и сюрпризов. Этот Аркан символизирует счастье и успехи, а значит, Близнецы могут смело заниматься новыми проектами и налаживать финансовую составляющую жизни.

По карте «Смерть» в середине февраля у Близнецов будет время для того, чтобы собраться с силами и мыслями, отпустить прошлое и приняться за новые дела, которые приведут к новым успехам.

Аркан «Отшельник» говорит о времени изоляции. Близнецам предстоит найти время для того, чтобы в спокойной обстановке скорректировать планы, выполнить работу над ошибками, если она требуется, и уже после приниматься за активное строительство счастливого будущего.

Рак





Начало месяца, судя по карте «Суд», будет для Раков активным. Аркан сулит освобождение от проблем, прорыв в делах и возвращение честного имени. Совет Аркана — не бояться ответственности и не торопиться, принимая серьезные решения.

Карта «Звезда» говорит о том, что Раки выбрали верное направление, и их цель скоро будет достигнута. Аркан также сулит позитивные перемены для тех, кто не свернет с выбранного пути и будет верить в свои силы.

Аркан «Правосудие» завершает февраль, и по этой карте Раков ждут новые успехи. Совет карты — поступать честно и не пытаться обманом достичь благополучия, иначе весь март будет осложнен работой над ошибками.

Лев





Карта «Солнце» открывает последний месяц зимы, и по ней Львы смогут наслаждаться своими успехами. Аркан указывает на возможность покорения любых вершин и успешный период, когда мечты могут стать реальностью, если не бездействовать.

По карте «Верховная жрица» в середине февраля Львам нельзя торопиться с выводами и доверять слухам. На первом месте будет интуиция. Она поможет обойти стороной сомнительных людей и не проводить убыточные сделки.

Аркан «Император» говорит о карьерном росте и успехах в деловой среде. Львам важно действовать разумно и не потакать эмоциям. Хорошая репутация обеспечена тем, кто действует осмотрительно и не хвалится своими достижениями.

Дева





По карте «Солнце» Дев ждет отличное начало февраля. Аркан говорит о времени, когда любые начинания завершатся успехом, а значит, наступает пора действовать активно и не бояться ответственности.

Аркан «Сила» сулит прорыв и новые возможности. По этой карте Девы смогут избавиться от преград на пути, а также прекратить общение с токсичными людьми. Сил будет достаточно для выполнения всех обязанностей.

Аркан «Правосудие» говорит об избавлении от черной полосы, и в конце февраля Девы смогут привлечь в жизнь позитивные перемены. Карта говорит о необходимости поступать честно, чтобы удача не отвернулась.

Весы





Аркан «Маг» призывает начать последний месяц зимы активно. Совет карты — искать себя в творческих направлениях и мыслить креативно, чтобы рутина перестала быть утомительной и не отнимала хорошее настроение.

«Звезда» в раскладе — карта, призывающая Весов не торопиться. Выбор сделан правильный, и Весы идут по верному пути, сворачивать с которого не имеет смысла. Также по этой карте Весы смогут приблизиться к своей мечте, если будут внимательно следить за событиями.

Карта «Умеренность» вторит второй карте расклада, призывающей отказаться от спешки. По этому Аркану успех придет вовремя, а нетерпеливые Весы могут допустить промахи, на исправление которых будет уходить драгоценное время.

Скорпион





«Повешенный» в раскладе для Скорпионов — карта, призывающая начать февраль не с новых подвигов, а с завершения текущих или ранее отложенных дел.

Карта «Солнце» предвещает период, когда проблемы остаются позади, и Скорпионы смогут без сомнений приступать к сложным, но перспективным проектам. Аркан также символизирует прибыль.

По карте «Умеренность» конец февраля Скорпионам стоит провести без спешки. Согласно этому Аркану, успех напрямую зависит от умения выжидать и не торопить события.

Стрелец





По карте «Отшельник» Стрельцам в начале февраля предстоит завершить неоконченные дела, чтобы позже они не стали причиной трудностей и не помешали двигаться к поставленным целям.

По карте «Сила» Стрельцам будут даваться сложные дела без особого труда, а это значит, что середина месяца будет самой плодотворной. Наступает время закладывать прочный фундамент для будущих побед.

Аркан «Повешенный» говорит о том, что какие-то из задумок не воплотятся в реальность, и Стрельцам предстоит пересмотреть планы. Возможно, часть целей уже не актуальна, и их пора заменить на новые.

Козерог





Аркан «Императрица» открывает февраль, и по нему Козероги могут не переживать за исход затеянных дел. Карта говорит о росте и развитии, которые невозможны без внимания и ответственности, а также доброжелательного общения с окружением.

По карте «Смерть» Козерогов ждет освобождение от давних проблем. Представители этого Знака стоят на пороге новых открытий, а значит, прошлое пора оставить за спиной, чтобы оно не мешало покорять новые вершины.

«Колесница» в раскладе — карта активности и движения вперед. По ней Козерогам нельзя медлить, если они хотят быстро прийти к цели и получить достойную награду за приложенные усилия.

Водолей





Аркан «Башня» призывает Водолеев не витать в облаках и отказаться от иллюзий. В начале месяца перемены будут происходить стремительно, и к ним невозможно будет подготовиться. Тем не менее они будут к лучшему, если им не сопротивляться.

Аркан «Императрица» говорит о возрастающем доверии, когда Водолеи смогут найти общий язык как в деловой среде, так и с близкими людьми. Карта также указывает на то, что Водолеи смогут получить помощь в сложных делах.

Карта «Умеренность» предупреждает Водолеев о соблюдении осторожности. Умеренность во всем станет залогом успеха, а спешка и невнимательность отдалят от победы и завершения важных дел.

Рыбы





По карте «Маг» Рыбы смогут начать новый жизненный этап, в котором нет места страхам и сомнениям. Находчивость поможет обойти стороной большинство проблем, а также разрешить вопросы благодаря неординарному подходу к ним.

Карта «Императрица» сулит Рыбам поддержку со стороны близких. Аркан говорит о времени, когда важно уделять внимание семье и укреплять родственные связи, чтобы не отдаляться от тех, кто горячо любим.

«Император» в раскладе — карта настойчивости, лидерства и мудрости. Она сулит Рыбам карьерный рост и хорошую репутацию, но лишь в том случае, если Рыбы не поддадутся гордыне и не станут ставить себя выше окружения.