Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Тиффани Трамп объявила о помолвке со своим возлюбленным-миллиардером

Тиффани Трамп объявила о помолвке со своим возлюбленным-миллиардером

Тиффани Трамп объявила о помолвке со своим возлюбленным-миллиардером

В последний день президентства своего отца Дональда Трампа его 27-летняя дочь Тиффани объявила о помолвке с бойфрендом — миллиардером из Нигерии Майклом Булосом. Она поделилась снимком с возлюбленным, символично сделанным в Белом доме, и написала, что очень рада начать новую главу в жизни.


Для меня было честью отмечать многие жизненные этапы, исторические события и памятные моменты с моей семьей здесь, в Белом доме, и особенно мою помолвку с моим замечательным женихом Майклом Булосом. Чувствую себя очень счастливой и взволнованной, чтобы начать новую главу!

— написала она.

Булос, в свою очередь, поделился таким же снимком и назвал Тиффани любовью всей своей жизни.


Пару уже поздравила с радостным событием мама Тиффани — бывшая жена Дональда Трампа Марла Мейплз, а также старшая сестра Тиффани Иванка.

Майкл Булос и Тиффани Трамп вместе больше трех лет. Пара познакомилась во время отдыха на греческом острове Миконос, однако свой роман Майкл и Тиффани рассекретили не сразу. Впервые вместе в свет они вышли два года назад, появившись на приеме в Белом доме. Майкл Булос является наследником компании Boulos Enterprises, которая специализируется на строительстве, продаже автомобилей и розничной торговле.

По словам источников, последнее время влюбленные проводили во Флориде и были заняты поисками дома в Майами.


 

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Лодки ПВХ назвали топовым товаром сезона в рыболовных магазинах Омска
Лодки ПВХ назвали топовым товаром сезона в рыболовных магазинах Омска
Тиффани Трамп объявила о помолвке со своим возлюбленным-миллиардером
Тиффани Трамп объявила о помолвке со своим возлюбленным-миллиардером
Правильный финал: HITMAN III получила самые высокие оценки в истории серии
Правильный финал: HITMAN III получила самые высокие оценки в истории
Яна Рудковская показала подросшего сына Арсения
Яна Рудковская показала подросшего сына Арсения
В Томской области соревнуются школьные спортивные клубы
В Томской области соревнуются школьные спортивные клубы
В Алтайском крае продолжается строительство школ и детских садов
В Алтайском крае продолжается строительство школ и детских садов
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты расскажут об особенностях введения в пилотных регионах должности советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты расскажут об
Объем иностранных инвестиций в Россию упал в 20 раз
Объем иностранных инвестиций в Россию упал в 20 раз
Часы ангела на февраль 2021 года
Часы ангела на февраль 2021 года
Команда Байдена будет добиваться «более широкой сделки» с Ираном
Команда Байдена будет добиваться «более широкой сделки» с Ираном
Госдеп намерен остановить «Северный поток — 2»: события ночи 20 января
Госдеп намерен остановить «Северный поток — 2»: события ночи 20 января
Казахстан грозится ответить России на запрет ввоза томатов
Казахстан грозится ответить России на запрет ввоза томатов

Топ на сегодня

Кружковое движение НТИ и Курчатовский институт приглашают школьников на научный турнир
Кружковое движение НТИ и Курчатовский институт приглашают школьников
Музей Победы подготовил онлайн-программу о подвигах молодежи в годы войны
Музей Победы подготовил онлайн-программу о подвигах молодежи в годы
В США через суд потребовали от Apple удалить Telegram из магазина приложений
В США через суд потребовали от Apple удалить Telegram из магазина
Корпоративный университет РДШ предлагает курс по работе с детьми «группы риска»
Корпоративный университет РДШ предлагает курс по работе с детьми
Декоммунизаторы «настучали» на памятники Ленину и улицу Маршала Жукова
Декоммунизаторы «настучали» на памятники Ленину и улицу Маршала Жукова

Еще по теме

Тиффани Трамп встречается с нигерийским миллиардером
Тиффани Трамп впервые официально вышла в свет с новым бойфрендом-миллиардером
Дети Трампа борются за наследство отца
Дочь Дональда Трампа была замечена на вечеринке Playboy (ФОТО)