Турецкие националисты предупредили оппозицию, вошедшую в «опасные воды»

Анастасия Иванова

Партия националистического движения (ПНД) Турции, союзник правящей Партии справедливости развития (ПСР) по «Альянсу народа», жёстко ответила оппозиционным политическим объединениям в ходе недельных дебатов после того, как два журналиста и политик страны подверглись нападению перед их домами в Анкаре. Об этом сегодня, 20 января, сообщает турецкое информагентство Bianet.

«Они входят в опасные воды», — сказал генеральный секретарь ПНД Исмет Бююкатаман, имея в виду совместную пресс-конференцию председателя главной оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Кемаля Кылычдароглу и бывшего премьер-министра, ныне лидера Партии будущего Ахмета Давутоглу. Оба политика раскритиковали на прошлой неделе главу ПНД Девлета Бахчели за то, что он не только не осудил указанные нападения, но и выступил с угрозами в адрес журналистов, критикующих турецких националистов.

«Те, кто решается критиковать нашего лидера, представляют собой глубокое противоречие», — заявил Бююкатаман.

По его словам, СМИ, которые назвали «замечания» Бахчели угрозами в адрес журналистов, являются «внутренними врагами» и их действия «невозможно назвать свободой прессы».

«Где бы ни были фанаты маргинальных организаций под видом журналистов, где бы ни наблюдались фанаты террора и сепаратизма, они все собираются вместе, чтобы бросить тень на ПНД, — заявил Бахчели в минувший понедельник, 18 января. — Мы будем достаточно сильны, чтобы противостоять всем им, мы разрушим их заговоры с верой в свою правоту».

Как сообщало ИА Newstes, экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу подверг критике президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который возглавляет правящую ПСР, за то, что он «не пожелал добра» представителю оппозиционной Партии будущего, который был ранен в результате нападения ранее в этом месяце. Заместитель председателя Партии будущего Сельчук Оздаг был атакован вооружённой группой перед своим домом в Анкаре. Два человека задержаны в связи с нападением, которое, предположительно, совершено группировкой, связанной с турецкими националистами. По словам Давутоглу, Эрдоган не воспринимает нападение всерьёз, так как он не пожелал «законодателю скорейшего выздоровления или поклялся найти преступников».