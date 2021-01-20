У привитых вакциной «Спутник V» иммунитет сохраняется уже 9 месяцев

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Иммунитет у привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V» сотрудников Центра имени Гамалеи сохраняется уже девять месяцев. Об этом заявил замдиректора центра Денис Логунов, 20 января передаёт ТАСС.

«Можем сказать, что в той части коллектива проиммунизированного, который есть в Центре Гамалеи, иммунитет сохранился у всех уже в течение 9 месяцев. Но официальные данные при наблюдении длительности иммунитета в клиническом исследовании они просто, конечно, ещё не поступили», — сказал он.

Логунов также отметил, что уровень антител у граждан, привитых от коронавируса, несколько выше, чем у тех, кто переболел COVID-19.

«У этого есть довольно понятное объяснение — при инфекции плохо формируются герминальные центры в лимфоузлах и есть проблемы у многих людей. Вообще очень плохо вырабатываются антитела в постинфекционном периоде, поэтому здесь как раз вакцинация обеспечивает гораздо больший уровень антител к S-белку, нежели инфекция», — заключил он.





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С 18 января в российских регионах началась массовая вакцинация от коронавируса. Граждане смогут выбрать одну из двух зарегистрированных в стране вакцин — «Спутник V» или «ЭпиВакКорона».

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, вакцинация россиян от коронавируса может завершиться к июню.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса — она получила название «Спутник V». Её разработал Центр имени Н.Ф. Гамалеи. В стране также государственным научным центром «Вектор» разработана вакцина «ЭпиВакКорона» на основе синтетических пептидов.

В Минздрав также поступили документы на регистрацию третьей отечественной вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Чумакова.