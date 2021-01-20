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Украина договаривается о закупке вакцин у Индии

Украина договаривается о закупке вакцин у Индии
Минздрав Украины проводит переговоры о закупке вакцин от COVID-19 с индийским производителем Serum Institute. Об этом в среду, 20 января, сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко ходе заседания парламентского комитета здоровья нации, передает Интерфакс-Украина.

"На условиях определенной конфиденциальности скажу, что параллельно проводятся переговоры с индийским производителем - компанией Serum Institute, который может производить американскую вакцину Novovaks и имеет возможность производить вакцину компании AstraZeneca на данный момент", - сказал Иващенко.
Вместе тем он не уточнил, идет ли речь о закупке вакцины, разработанной непосредственно Serum Institute, или о вакцинах других компаний, произведенных индийской компанией.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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