Украина пригласит Байдена на 30-ю годовщину Независимости

Анастасия Иванова

Украина пригласит на празднование 30-й годовщины Независимости избранного президентом США Джозефа Байдена. Об этом сказал заместитель руководитель Офиса президента Игорь Жовква."Конечно, будем приглашать. Как и в других мировых лидеров. У нас также есть и другие крупные события этого года, на которые мы будем приглашать мировых лидеров. Это и саммит Крымской платформы, и, например, 80-я годовщина трагедии Бабьего Яра", - сказал Жовква "ТСН"."Я уверен, что визит президента Байдена - это также вопрос недалекого будущего", - сказал заместитель руководителя ОП.