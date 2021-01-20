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Украина пригласит Байдена на 30-ю годовщину Независимости

Украина пригласит Байдена на 30-ю годовщину Независимости
Украина пригласит на празднование 30-й годовщины Независимости избранного президентом США Джозефа Байдена. Об этом сказал заместитель руководитель Офиса президента Игорь Жовква.

"Конечно, будем приглашать. Как и в других мировых лидеров. У нас также есть и другие крупные события этого года, на которые мы будем приглашать мировых лидеров. Это и саммит Крымской платформы, и, например, 80-я годовщина трагедии Бабьего Яра", - сказал Жовква "ТСН".
"Я уверен, что визит президента Байдена - это также вопрос недалекого будущего", - сказал заместитель руководителя ОП.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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