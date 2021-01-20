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УрГПУ получил статус Федеральной инновационной площадки для развития инновационных направлений воспитывающей среды

УрГПУ получил статус Федеральной инновационной площадки для развития инновационных направлений воспитывающей среды

Уральский государственный педагогический университет получил статус «Федеральная инновационная площадка по приоритетной области деятельности ФИП» по проекту «Реализация инновационной воспитывающей среды в образовательных организациях и организациях отдыха и оздоровления» сроком реализации на пять лет, сообщает пресс-служба вуза.

Статус присвоило вузу Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

«Основная идея проекта заключается в развитии инновационных направлений воспитывающей среды в работе образовательных организаций и детских лагерей; разработка современных форм летнего детского отдыха, что позволят создать оптимальные условия для удовлетворения интересов и творческих потребностей детей и подростков, а также учитывать особенности разных категорий несовершеннолетних, в том числе детей с ОВЗ», – отметила аналитик отдела развития научных исследований УрГПУ Светлана Лапшина.

В вузе уточнили, что воспитывающая среда – это целостная система, в которой заложены возможности укрепления здоровья и одновременно формируются ценностные ориентации. Такую деятельность отличает обогащенное содержание, самостоятельно-творческие способы организации, направленность на всестороннее комплексное развитие детей (физическое, умственное, психическое), всего коллектива лагеря. Воспитывающая среда позволяет ребенку измениться, проявить свои потенциальные возможности, раскрыть таланты, испытать личную инициативу и завоевать уважение сверстников.

«Новизна проекта состоит в обосновании и введении инновационных форм практик, инновационно-педагогических и информационно-коммуникативных технологий в управлении процессом подготовки и сопровождения вожатских кадров», – добавила Лапшина. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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