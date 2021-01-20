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В Алтайском крае продолжается строительство школ и детских садов

В Алтайском крае продолжается строительство школ и детских садов

В Алтайском крае продолжается строительство 14 детских садов и 7 общеобразовательных школ. Об этом заявил заместитель председателя Правительства региона Игорь Степаненко. 

Как сообщает официальный сайт Алтайского края, в конце 2020 года в эксплуатацию были введены детский сад № 277 и школа № 137, а 11 января они уже начали свою работу.

Детский сад «Арбуз-карапуз» построен в квартале 2006а в рамках национального проекта «Демография», одна из целей которого – обеспечение дошкольным образованием детей в возрасте до трех лет. Учреждение рассчитано на 275 человек, в том числе на 80 самых маленьких воспитанников.

В школе № 137 будут обучаться 550 ребят, школа оснащена современным оборудованием, в ней есть два спортивных зала и бассейн, а также актовый зал, рассчитанный на проведение общешкольных мероприятий и дополнительных занятий театральных кружков и секций.

Игорь Степаненко отметил актуальность строительства и сдачи в установленные сроки социальных объектов не только на территории краевой столицы, но и региона. Он подчеркнул, что работа в рамках национальных проектов для края является первостепенной.

За последние два года в Алтайском крае построено и введено в эксплуатацию 11 дошкольных учреждений. Продолжается строительство еще 14, и до 2022 года включительно в регионе будет создано более 9 тысяч мест.

По словам главы Барнаула Вячеслава Франка, в 2020 году местами в дошкольных организациях Барнаула обеспечено 5976 детей в возрасте до трех лет, это 87% от нуждающихся в местах в детских садах. 

Планируемое количество свободных мест для детей ясельного возраста в действующих детских садах на 1 сентября 2021 года составит 6000. С учетом введения в эксплуатацию новых объектов будет создано еще 600 мест для детей ясельного возраста, что полностью закроет потребность нуждающихся в местах и позволит достичь стопроцентной обеспеченности дошкольным образованием детей в возрасте до трех лет.

Расширяется и сеть школьного образования: в прошлом году открылись две школы в Барнауле, продолжается строительство школ в различных муниципалитетах края.

# Общество
По материалам: edu.ru

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