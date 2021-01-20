В Центре Гамалеи заявили о сохраняющемся девять месяцев иммунитете после вакцины

Вадим Карасев

После прививки вакциной "Спутник V" у сотрудников Центра имени Гамалеи сформировался стойкий иммунитет к коронавирусу, который сохраняется уже девять месяцев, заявил замдиректора центра, руководитель группы по созданию препарата Денис Логунов.

Вирусолог уточнил, что уровень IgG антител у вакцинированных выше, чем у переболевших. Он объяснил, что такая разница связана с тем, что при инфекции в лимфоузлах слабо формируются герминальные центры, также антитела плохо появляются в постинфекционный период.

"Поэтому здесь как раз вакцинация обеспечивает гораздо больший уровень антител к S-белку, нежели инфекция", — заключил Логунов.

