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В Центре Гамалеи заявили о сохраняющемся девять месяцев иммунитете после вакцины

В Центре Гамалеи заявили о сохраняющемся девять месяцев иммунитете после вакцины

После прививки вакциной "Спутник V" у сотрудников Центра имени Гамалеи сформировался стойкий иммунитет к коронавирусу, который сохраняется уже девять месяцев, заявил замдиректора центра, руководитель группы по созданию препарата Денис Логунов.

Вирусолог уточнил, что уровень IgG антител у вакцинированных выше, чем у переболевших. Он объяснил, что такая разница связана с тем, что при инфекции в лимфоузлах слабо формируются герминальные центры, также антитела плохо появляются в постинфекционный период.

"Поэтому здесь как раз вакцинация обеспечивает гораздо больший уровень антител к S-белку, нежели инфекция", — заключил Логунов.

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По материалам: uposters.ru

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