В Госдуме выступают против двойных стандартов и нарушения прав демонстрантов в Европе

Анастасия Иванова

Парламентарии осуждают непропорциональность применения силы полицией и политику двойных стандартов в Европе. Соответствующее заявление депутаты Госдумы планируют рассмотреть на пленарном заседании 20 января.

В заявлении говорится о массовых демонстрациях против мер, принятых в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в ряде европейских государств. Так, на протесты в Германии вышли не менее 40 тысяч человек, а по данным некоторых средств массовой информации — более 200 тысяч человек. Во Франции состоялось около 90 шествий — они прошли в Марселя, Ренне, Лилле и Париже. По подсчетам властей и организаторов митингов, на улицы вышли от 130 тысяч до 500 тысяч человек.

Все акции протеста были организованы местными профсоюзами и общественными организациями. Однако полиция грубо обращается с демонстрантами, применяя против митингующих водометы и слезоточивый газ. При этом власти Германии и Франции продолжают осуждать действия белорусской милиции, хотя оправдывают непропорциональное применение силы правоохранительными органами своих стран, отмечается в заявлении.

Депутаты Госдумы хотят обсудить в ПАСЕ защиту свободы слова

В этой связи Государственная Дума призывает парламентариев и правительства европейских государств отказаться от политики двойных стандартов. Российские парламентарии заявляют о необходимости обеспечить соблюдение общепризнанных прав человека — включая право граждан на мирный протест.