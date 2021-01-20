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В группах Навального во "ВКонтакте" выявлена массовая накрутка ботов

В группах Навального во "ВКонтакте" выявлена массовая накрутка ботов

В социальной сети "ВКонтакте" стали появляться группы в поддержку Навального, в которых обнаружена массовая накрутка ботов. Об этом сообщает издание Mash.

Основной костяк составляют группы, агитирующие принять участие в несанкционированной протестной акции в поддержку Алексея Навального. 

В одних случаях в группах просто накручивается количество участников, другие группы покупают и переименовывают. Некоторые группы, которые были созданы ранее, не успели перепрофилировать, и в их описании осталась часть старой информации, включая видеозаписи.

Ранее СМИ обратили внимание на массовую накрутку ботов (по 30 тысяч) на страницы известных российских оппозиционеров.

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По материалам: uposters.ru

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