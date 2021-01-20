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В Хабаровском крае продолжается прием заявок на конкурс «Маршрут Великой Победы»

В Хабаровском крае продолжается прием заявок на конкурс «Маршрут Великой Победы»

Студенты колледжей и техникумов Хабаровского края приглашаются к участию в конкурсе научно-исследовательских проектов интерактивных экскурсий «Маршрут Великой Победы». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона.

«Лучшие работы выберут среди научно-исследовательских проектов экскурсионных маршрутов «Они сражались за победу» (о судьбах дальневосточных героев Великой Отечественной войны) и среди научно-исследовательских проектов мастер-классов «Победа ковалась в тылу» (трансформация рабочих профессий и специальностей в годы войны)», – уточняется в информационном релизе.

В рамках первой номинации участникам предлагают разработать интерактивные экскурсионные маршруты по местам жизни ветеранов или по местам боевой славы. Обязательное условие – использование современных мультимедийных технологий (QR-коды, видеоролики, инфографика).

Вторая номинация предполагает создание мастер-класса о развитии и изменениях специфики профессий (от военных лет до наших дней). Планируется, что целевой аудиторией проектов станут школьники и семьи с детьми.

Защита проектов состоится 25 и 26 января в онлайн-режиме, а в период с 15 марта по 15 мая интерактивные экскурсии будут реализованы на территории края. Лауреаты и победители получат дипломы, остальные участники – сертификаты.

Кроме того, по итогам конкурса будет издано научно-популярное издание «Маршрут Великой Победы: калейдоскоп исторических фактов».

# Общество
По материалам: edu.ru

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