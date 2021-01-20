Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Якутии на базе Арктического государственного агротехнологического университета начал работу агрокласс

В Якутии на базе Арктического государственного агротехнологического университета начал работу агрокласс

В Якутии на базе Арктического государственного агротехнологического университета начал работу агрокласс

В Якутии на базе Арктического государственного агротехнологического университета начал работу агрокласс. В нем школьники могут наглядно посмотреть модели агророботов и пройти тренировку по управлению агророботами, агрокоптерами, научиться пользоваться портативной метеостанцией, сообщает пресс-служба Министерства образования Республики Саха (Якутия).

В конце 2020 года в Якутии впервые прошел региональный этап Всероссийского конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов «АгроНТИ-2020», в котором приняли участие 82 школьника из 26 школ. Конкурс проводился по четырем направлениям: «Агророботы», «Агрокоптеры», «Агрокосмос» и «Агрометео». Сеть агроклассов создается для того, чтобы сельские дети могли со школьного возраста изучать роботизацию и цифровизацию сельского хозяйства. В первую очередь в сеть войдут школы, которые в прошлом году успешно приняли участие во Всероссийском конкурсе «АгроНТИ».

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Школьники Москвы смогут принять участие в отборочном этапе олимпиады «Курчатов»
Школьники Москвы смогут принять участие в отборочном этапе олимпиады
133,5 тысячи учеников начальных классов Ставрополья получают горячее питание
133,5 тысячи учеников начальных классов Ставрополья получают горячее
Министр просвещения России расскажет о старте конкурса «Навигаторы детства»
Министр просвещения России расскажет о старте конкурса «Навигаторы
В Москве в рамках проекта «Управленческий практикум» пройдет онлайн-семинар
В Москве в рамках проекта «Управленческий практикум» пройдет
В Якутии на базе Арктического государственного агротехнологического университета начал работу агрокласс
В Якутии на базе Арктического государственного агротехнологического
Для сахалинских старшеклассников проводят учебно-тренировочные сборы
Для сахалинских старшеклассников проводят учебно-тренировочные сборы
Финансовый гороскоп на февраль 2021 года
Финансовый гороскоп на февраль 2021 года
Бывшая жена Арми Хаммера Элизабет Чэмберс шокирована секс-скандалом вокруг его имени: "Она живет в кошмаре"
Бывшая жена Арми Хаммера Элизабет Чэмберс шокирована секс-скандалом
Трамп улетел на вертолёте, оставив письмо Байдену
Трамп улетел на вертолёте, оставив письмо Байдену
Берлин прокомментировал санкции против "Северного потока — 2"
Берлин прокомментировал санкции против "Северного потока — 2"
Вадим Трухачев: России пора заняться выборами в Европе
Вадим Трухачев: России пора заняться выборами в Европе
Слонов научились считать из космоса
Слонов научились считать из космоса

Топ на сегодня

Антифашистов в Киеве вместе с МВД разгонял убийца Олеся Бузины
Антифашистов в Киеве вместе с МВД разгонял убийца Олеся Бузины
Генеральное консульство России в Нью-Йорке лишили связи
Генеральное консульство России в Нью-Йорке лишили связи
Боррель: Мы не можем совсем свернуть отношения с Россией из-за Навального
Боррель: Мы не можем совсем свернуть отношения с Россией из-за
Эшли Грэм сняла ролик в честь дня рождения сына и рассказала, чему ее научило материнство
Эшли Грэм сняла ролик в честь дня рождения сына и рассказала, чему ее
Новые нулевые: что значит it-bag сегодня и почему еще не поздно купить новый "багет" и сумку-полумесяц
Новые нулевые: что значит it-bag сегодня и почему еще не поздно

Еще по теме

Конкурс «АгроНТИ-2020» собрал 62 тысячи участников из 18 регионов России
В Якутии открылся центр цифрового образования детей «IT-куб»
В сельские школы Якутии поставят современный спортивный инвентарь
Скандал: министр сельского хозяйства Якутии уволен за два поддельных диплома