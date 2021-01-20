В Якутии на базе Арктического государственного агротехнологического университета начал работу агрокласс

Анастасия Иванова

В Якутии на базе Арктического государственного агротехнологического университета начал работу агрокласс. В нем школьники могут наглядно посмотреть модели агророботов и пройти тренировку по управлению агророботами, агрокоптерами, научиться пользоваться портативной метеостанцией, сообщает пресс-служба Министерства образования Республики Саха (Якутия).

В конце 2020 года в Якутии впервые прошел региональный этап Всероссийского конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов «АгроНТИ-2020», в котором приняли участие 82 школьника из 26 школ. Конкурс проводился по четырем направлениям: «Агророботы», «Агрокоптеры», «Агрокосмос» и «Агрометео». Сеть агроклассов создается для того, чтобы сельские дети могли со школьного возраста изучать роботизацию и цифровизацию сельского хозяйства. В первую очередь в сеть войдут школы, которые в прошлом году успешно приняли участие во Всероссийском конкурсе «АгроНТИ».