В Ярославской области подведены итоги регионального конкурса «Школьный шеф»

Анастасия Иванова

В Ярославской области прошел региональный конкурс «Школьный шеф». Повара и рестораторы разрабатывали для школьных столовых новые рецепты, которые отвечают принципам здорового питания, соответствуют всем требованиям. Цель творческого состязания – разнообразить школьное меню. В конкурсе приняли участие 26 поваров. Участники предлагали рецепты блюд из мяса, печени, рыбы, творога, круп, овощей и яиц – обычных и доступных продуктов, рекомендованных для питания школьников, сообщает пресс-служба Департамента образования Ярославской области.

«Конкурс «Школьный шеф» стал одним из победителей конкурса президентских грантов. Ярославская область стала пилотной площадкой. По итогам конкурса будет издана книга с лучшими рецептами, которая станет подспорьем в организации питания для школ региона», – сказала директор Департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

По итогам конкурса победителями были признаны девять блюд, еще четыре – по итогам дегустаций школьниками и их родителями. В сборник также вошли около 50 лучших рецептов с описанием технологии приготовления, указанием расхода сырья, температуры подачи и пищевой ценности блюда. Книга размещена на сайте.

В конце прошлого года «Книга лучших рецептов» была представлена на Всероссийской конференции «Совершенствование системы питания в образовательных организациях: практики, модели, технологии, концепция», которая прошла в Саранске (Мордовия). Первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко особо отметил проект «Школьный шеф» как наиболее эффективный и удачный.