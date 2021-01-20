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В эфире программы «Образовательная среда» эксперты расскажут об особенностях введения в пилотных регионах должности советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями

В эфире программы «Образовательная среда» эксперты расскажут об особенностях введения в пилотных регионах должности советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями

20 января в 15:00 по московскому времени на федеральном портале «Российское образование» состоится прямой эфир нового выпуска еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда». Тема этой недели – «Навигаторы детства: в пилотных школах появится должность советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями».

С 1 марта 2021 года в десяти пилотных регионах страны в штатное расписание школ будет введена должность советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями.

Советники будут не только работать с учениками, но и решать вопросы организации воспитательной работы в школах, взаимодействовать с различными объединениями. Для отбора кандидатов на должность советника директора Министерство просвещения Российской Федерации и Российское движение школьников запустят открытый конкурс «Навигаторы детства».

О том, кто может стать кандидатом на эту должность, о подготовке, функционале и порядке взаимодействия советника директора школы с учителями, школьниками и родителями, а также о новых подходах  к воспитательной работе в российских школах пойдет разговор в программе «Образовательная среда».

Гости эфира:
– Геннадий Киреченков, заместитель исполнительного директора по методическому обеспечению Российского движения школьников;
– Анна Акунина, руководитель управления организационно-методической работы международного детского центра «Артек»;
– Диана Рудьева, заместитель министра образования Ставропольского края;
– Наталья Милованова, проректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования. 

Модератор дискуссии – Александр Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики», обозреватель ИД «Комсомольская правда».

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Она выходит в эфир каждую среду.

Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.

Проект инициирован федеральным порталом «Российское образование». Следите за тематикой программ в наших анонсах

# Общество
По материалам: edu.ru

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