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В Курской области пройдет конкурс «Ученик года»

В Курской области пройдет конкурс «Ученик года»

Конкурс «Ученик года» впервые пройдет в Курской области в феврале 2021 года, сообщает пресс-служба регионального Комитета образования и науки.

К участию приглашаются школьники 9–11-х классов.

Прием заявок осуществляется до 10 февраля: ребятам необходимо представить свое портфолио и творческую презентацию «Я – лидер».
Отборочный этап завершится 14 февраля, участники, набравшие наибольшее количество баллов, пройдут в финал, который состоится 15–20 февраля. Им предстоит подготовить видеоролик «Моя малая родина».

Победители и призеры конкурса «Ученик года» получат электронные дипломы Комитета образования и науки Курской области.

# Общество
По материалам: edu.ru

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