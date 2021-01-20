В Курской области пройдет конкурс «Ученик года»

Алексей Вольцев

Конкурс «Ученик года» впервые пройдет в Курской области в феврале 2021 года, сообщает пресс-служба регионального Комитета образования и науки.

К участию приглашаются школьники 9–11-х классов.

Прием заявок осуществляется до 10 февраля: ребятам необходимо представить свое портфолио и творческую презентацию «Я – лидер».

Отборочный этап завершится 14 февраля, участники, набравшие наибольшее количество баллов, пройдут в финал, который состоится 15–20 февраля. Им предстоит подготовить видеоролик «Моя малая родина».

Победители и призеры конкурса «Ученик года» получат электронные дипломы Комитета образования и науки Курской области.