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В Минздрав США Байден предложил пожилую лесбиянку -педиатра

В Минздрав США Байден предложил пожилую лесбиянку -педиатра

Сенат Конгресса США должен утвердить в должности заместителя министра здравоохранения США Рэйчел Левин, которая ранее возглавляла департамент здравоохранения в штате Пенсильвания и была профессором педиатрии в медицинском колледже Пенсильвании. Пост в Минздраве США Левин предложил новоизбранный президент США Джо Байден.

«У доктора Рэйчел Левин есть необходимый опыт, который поможет американцам преодолеть пандемию — вне зависимости от почтового индекса, расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности» — заявил Байден, представляя Левин.

Президент США не случайно сделал акцент на сексуальной ориентации. 62-летняя Левин — открытая лесбиянка и ЛГБТ- активистка. Как она указала в своей автобиографии, «не такой как все» она себя ощутила впервые в 13−14 лет. Спать с женщинами, по словам Левин, ей долго мешали консервативные традиции ее семьи. Леви выросла в семье религиозных евреев из Массачусетса, закончила еврейскую школу, соблюдала в детстве все обряды иудаизма — но, по ее словам, ни разу не заговорила с раввином о том, что она лесбиянка.

В 1980-х годах Левин проходила ординатуру по педиатрии в Mount Sinai Hospital — старейшей больнице США, основанной в Нью-Йорке в 1852 году на деньги еврейского филантропа Сэмпсона Симсонса для лечения американцев еврейского происхождения, которых в ряде штатов в ту пору не хотели пользовать врачи- христиане. Еврейские традиции прошлого в Mount Sinai Hospital ощущаются до сих пор. В больнице работает много врачей- евреев, больница сотрудничает с ведущими иностранными медицинскими светилами еврейского происхождения. В уважаемом медицинском центре и не подозревали, что Рэйчел Левин лесбиянка, так как она старалась не подавать виду. Надо сказать, что увлечения Левин вполне респектабельные. Она увлекается тхэквондо и горными видами спорта, любит животных и дальние путешествия.

В 1993 году Левин переехала из Нью-Йорка в Дерри Тауншип (Пенсильвания), где стала работать педиатром в научно- исследовательском медицинском центре. В этом учреждении Левин проработала 22 года. Там она создала и возглавила отделение подростковой медицины, зарекомендовала себя хорошим специалистом по детским и подростковым заболеваниям, получала благодарности от губернатора и конгресса Пенсильвании. Левин стала штатным профессором медицинского колледжа Пенсильвании по курсу детских и подростковых болезней.

Служение медицине Левин сочетала с активной общественной деятельностью в поддержку прав ЛГБТ. Левин- многолетний член правления организации в защиту ЛГБТ «Equality Pennsylvania». В 2011 году она решилась на «каминг аут» — объявила о своей лесбийской «свадьбе» с некоей Мартой Писли. Обе дамы, впрочем, разорвали отношения спустя два года. ЛГБТ- активности Рэйчел Левин в тот период способствовали ее симпатии к Демократической партии США, чьим первым лицом до 2016 года была Хиллари Клинтон — известный борец за права сексуальных меньшинств. В 2015 году губернатор Пенсильвании, демократ Том Волф назначил Рэйчел Левин главным врачом штата, а в 2017 году — директором департамента здравоохранения Пенсильвании.

Если Сенат утвердит Левин, то она будет первым федеральным чиновником- открытой лесбиянкой и активисткой ЛГБТ, чью кандидатуру одобрила верхняя палата Конгресса США. Международные ЛГБТ- организации уже празднуют возможное утверждение Левин в должности как свою победу. В американских СМИ регулярно появляются публикации, где лесбийские пристрастия будущего замглавы Минздрава подаются «в натуральную величину» — как «достижение демократии».

Американцы консервативных взглядов от выбора Байдена в пользу Левин находятся, мягко говоря, в ужасе. Среди особо недовольных — проживающий в Донецке ополченец ДНР-ЛНР Рассел Боннер Бентли, бывший американский военнослужащий, уроженец Техаса.

«Большей мерзости чем это назначение и придумать невозможно. И это только начало. Подождите, пока педиатр Левин не захочет покормить вашего ребенка грудью», — написал Бентли в Facebook.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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