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В Москве в рамках проекта «Управленческий практикум» пройдет онлайн-семинар

В Москве в рамках проекта «Управленческий практикум» пройдет онлайн-семинар

27 января на базе Московского центра развития кадрового потенциала образования в рамках проекта «Управленческий практикум» член Ассоциации менторов Москвы, директор Бауманской инженерной школы № 1580 Сергей Граськин проведет онлайн-семинар для представителей системы образования, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Участники встречи познакомятся с успешным опытом реализации проекта «Инженерный класс в московской школе», изучат систему по развитию талантов школьников в рамках инженерной подготовки, а также в процессе работы смогут задать интересующие вопросы ментору.

Управленческий практикум – это новый формат знакомства с успешным опытом директоров школ Москвы – менторов столичной системы образования. В процессе работы участники не только подробно изучают алгоритм подготовки школьников и развития их талантов на основе опыта и конкретных примеров образовательных организаций столицы, но и знакомятся с эффективными методами применения управленческих механизмов при реализации новых моделей образования.

Следующий онлайн-семинар в рамках проекта «Управленческий практикум» состоится 10 февраля. Темой обсуждения станет реализация проекта «Школа старшеклассников». Ментор – директор школы № 1502 «Энергия» Владимир Чудов – представит результаты реализации проекта и подробно расскажет о принятых для достижения результатов управленческих решениях.

# Общество
По материалам: edu.ru

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