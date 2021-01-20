В новгородском «Кванториуме» провели Ярмарку лучших проектов

Лидия Мартынова

В День детских изобретений в новгородском «Кванториуме» Минпросвещения России прошла Ярмарка лучших проектов, сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

Ребята представили 12 разработок, в том числе маски дополненной реальности для Instagram, экскурсии в виртуальной реальности, формикарий с лабиринтом, головоломку-балансир для ног и другие проекты.

Работы школьников эксперты оценивали по двум критериям – идея и уровень проработанности и качество презентации.

По сумме баллов первое место занял проект обучающихся Биоквантума «Сравнение штаммов диких МКБ с культурными по скорости выработки молочной кислоты», в ходе которого кванторианцы занималась поиском новых штаммов молочнокислых бактерий растительного происхождения, наиболее подходящих для производства молочнокислой продукции и пробиотиков в связи с высокой эффективностью выработки белка и устойчивостью к антибиотикам.

Второе место у проекта обучающихся VR/AR-квантума «Тренажер-симулятор для солдат по развертыванию комплекса радиоэлектронной борьбы «Москва-1», выполненного с применением технологий виртуальной реальности.

Третье место занял проект «Трансдермальная терапевтическая система для больных сахарным диабетом 1 типа», представляющий собой специальный гидрофобный пластырь с биоразлагаемыми микроиглами, в каждой из которых будет содержаться инсулин, необходимый для оптимальной работы организма у пациентов с сахарным диабетом.

Эксперты отметили высокий уровень представленных проектов и рекомендовали ребятам в ближайшее время запатентовать свои разработки и принять участие в научных конкурсах.