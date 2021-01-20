В отношении депутата Дубинского возбудили несколько уголовных дел

Влада Некрасова

Против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского открыли уголовные производства. Об этом во вторник сообщил Центр противодействия коррупции.В организации заявили, что после ее обращений Офис генерального прокурора начал против Дубинского уголовные производства по 2 статьям: уклонение от уплаты налогов и легализация, отмывание, доходов, полученных преступным путем.Александр Дубинский на внеочередных парламентских выборах в июле 2019 года баллотироваться от партии "Слуга народа" по округу в Киевской области. Возглавляет областную партийную ячейку.