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В отношении депутата Дубинского возбудили несколько уголовных дел

В отношении депутата Дубинского возбудили несколько уголовных дел
Против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского открыли уголовные производства. Об этом во вторник сообщил Центр противодействия коррупции.

В организации заявили, что после ее обращений Офис генерального прокурора начал против Дубинского уголовные производства по 2 статьям: уклонение от уплаты налогов и легализация, отмывание, доходов, полученных преступным путем.
Александр Дубинский на внеочередных парламентских выборах в июле 2019 года баллотироваться от партии "Слуга народа" по округу в Киевской области. Возглавляет областную партийную ячейку.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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