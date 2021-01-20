В отношении депутата Дубинского возбудили несколько уголовных дел
Сегодня, 04:40 Влада Некрасова
Против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского открыли уголовные производства. Об этом во вторник сообщил Центр противодействия коррупции.
В организации заявили, что после ее обращений Офис генерального прокурора начал против Дубинского уголовные производства по 2 статьям: уклонение от уплаты налогов и легализация, отмывание, доходов, полученных преступным путем.
Александр Дубинский на внеочередных парламентских выборах в июле 2019 года баллотироваться от партии "Слуга народа" по округу в Киевской области. Возглавляет областную партийную ячейку.
По материалам: gogetnews.info