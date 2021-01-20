В парламенте Армении предложили определиться со статусом Нагорного Карабаха

Лидия Мартынова

Национальное собрание (парламент) Армении должно принять резолюцию по Арцаху (армянское историческое название Нагорного Карабаха. — Ред.), посылая тем самым мировому армянству сигнал о своих представлениях относительно будущего Арцаха. Об этом сегодня, 20 января, заявил независимый депутат Арман Бабаджанян, сообщает информационно-аналитический портал VERELQ.

По словам парламентария, российская сторона чётко дала понять, что не готова признать независимость Нагорного Карабаха, и передаёт решение этого вопроса в формат Минской группы (МГ) ОБСЕ. При этом Армения, которая сама до сих пор не выступила с декларацией об официальном признании независимости Нагорно-Карабахской Республики (НКР), продолжает ждать ответов извне, поскольку многие вопросы нуждаются в уточнении, отметил Бабаджанян.

Депутат далее напомнил, что президент Азербайджана ранее заявил, что Республики Арцах не существует. Россия же, по мнению армянского законодателя, по сути, согласилась с этой позицией. Что касается МГ ОБСЕ, то она «пока не подаёт признаков жизни, чтобы можно было понять их точку зрения по вопросу статуса Арцаха».

«Неопределённость разрушительна, она не может продолжаться бесконечно долго. Принятием резолюции по Арцаху Национальное собрание (Армении) должно продемонстрировать мировому армянству своё отношение и свои представления о будущем Арцаха. Каково наше представление об окончательном статусе Арцаха? Продолжаем ли мы считать себя гарантом безопасности Арцаха? По меньшей мере никто в Армении пока не заявил о том, что мы более не выполняем эти наши обязательства», — сказал Бабаджанян.

По его словам, крайне важно понять, в каком статусе будут проживать армяне в Нагорном Карабахе, какие паспорта им будут выдаваться, кто будет гарантировать право собственности и безопасности инвестиций в этом регионе.

«Мы должны ответить на важный вопрос: готова ли Армения взять на себя политическую ответственность (в вопросе определения в дальнейшем статуса Нагорного Карабаха. — Ред.)», — подытожил депутат.

Как сообщало ИА Newstes, выступая 18 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году, министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что вопрос статуса Нагорного Карабаха не упомянут в трёхсторонней договорённости, установившей режим прекращения огня в зоне конфликта. «Это сделано сознательно. Территория, на которой развёрнуты российские миротворцы, является зоной ответственности российского миротворческого контингента», — сказал он. Вместе с тем глава российской дипломатии отметил, что между армянами Армении и Нагорного Карабаха должна быть связь, и «все согласны с этим».

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны должны были оставаться на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Был предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг НКР.