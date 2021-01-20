В парламенте Армении предложили определиться со статусом Нагорного Карабаха
Национальное собрание (парламент) Армении должно принять резолюцию по Арцаху (армянское историческое название Нагорного Карабаха. — Ред.), посылая тем самым мировому армянству сигнал о своих представлениях относительно будущего Арцаха. Об этом сегодня, 20 января, заявил независимый депутат Арман Бабаджанян, сообщает информационно-аналитический портал VERELQ.
По словам парламентария, российская сторона чётко дала понять, что не готова признать независимость Нагорного Карабаха, и передаёт решение этого вопроса в формат Минской группы (МГ) ОБСЕ. При этом Армения, которая сама до сих пор не выступила с декларацией об официальном признании независимости Нагорно-Карабахской Республики (НКР), продолжает ждать ответов извне, поскольку многие вопросы нуждаются в уточнении, отметил Бабаджанян.
Депутат далее напомнил, что президент Азербайджана ранее заявил, что Республики Арцах не существует. Россия же, по мнению армянского законодателя, по сути, согласилась с этой позицией. Что касается МГ ОБСЕ, то она «пока не подаёт признаков жизни, чтобы можно было понять их точку зрения по вопросу статуса Арцаха».
По его словам, крайне важно понять, в каком статусе будут проживать армяне в Нагорном Карабахе, какие паспорта им будут выдаваться, кто будет гарантировать право собственности и безопасности инвестиций в этом регионе.
Как сообщало ИА Newstes, выступая 18 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году, министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что вопрос статуса Нагорного Карабаха не упомянут в трёхсторонней договорённости, установившей режим прекращения огня в зоне конфликта. «Это сделано сознательно. Территория, на которой развёрнуты российские миротворцы, является зоной ответственности российского миротворческого контингента», — сказал он. Вместе с тем глава российской дипломатии отметил, что между армянами Армении и Нагорного Карабаха должна быть связь, и «все согласны с этим».
Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны должны были оставаться на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Был предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг НКР.