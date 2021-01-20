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В Пермском крае стартует литературный конкурс в рамках проекта «Подарок первокласснику»

В Пермском крае стартует литературный конкурс в рамках проекта «Подарок первокласснику»

20 января в Пермском крае стартовал конкурс литературных произведений в рамках проекта «Подарок первокласснику», сообщает пресс-служба регионального Министерства образования и науки.

Заявки принимаются до 28 февраля. Экспертный совет при Минобрнауки края, в который входят представители детских библиотек и педагоги, определит сборник, который в следующем учебном году будет вручен первоклассникам.

«Традиционно литературный подарок призван вовлечь детей в мир чтения. Основная наша задача – сформировать интерес к произведениям местных писателей и познакомить ребят с историей родного края. За последние 16 лет библиотеку первоклассников пополнили сборники произведений Льва Давыдычева, Ирины Христолюбовой, Натали Куртог и других», – уточнили в пресс-службе Минобрнауки Пермского края.

Информация о результатах конкурса будет размещена на сайте ведомства не позднее 20 марта 2021 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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