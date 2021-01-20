В России могут разрешить брать ипотеку на деревянные дома

Вадим Карасев

В России может появиться новый вид ипотеки - кредиты разрешат брать на постройку деревянных домов. Это может помочь развитию лесной отрасли, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью журналисту Кириллу Позднякову на телеканале НТВ.

Власти хотят обратить внимание на внутренний рынок лесного комплекса и оказать меры поддержки возведению деревянных строений. По словам Абрамченко, эксперты уже ведут работу по нескольким направлениям, в том числе и по признанию домов из дерева адекватным объектом залога.



"Первое направление - это дать возможность индивидуальные жилые дома из домокомплектов считать нормальным, адекватным объектом залога. И мы прорабатываем с экономическим блоком, с Центробанком соответствующие меры для того, чтобы деревянный дом был полноправным участником ипотечных кредитов", - уточнила вице-премьер.

Она добавила, что сейчас в стране существует 65 предприятий, которые занимаются строительством подобных зданий, но в реальности через них возводятся всего 3 процента строений. Новый вид ипотеки может повысить спрос на такую продукцию и понизить на неё цены.