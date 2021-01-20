В Северной Осетии увеличено количество мест в шахматных кружках

Анастасия Иванова

В шахматной гостиной Республиканского дворца детского творчества им. Б.Е. Кабалоева могут заниматься ребята с шести лет, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Северная Осетия – Алания.

«Увеличение количества мест в шахматных кружках стало возможно благодаря национальному проекту «Образование». В республиканских учреждениях дополнительного образования было создано более 15 тысяч новых мест для обучения шахматам. Оборудование для шахматных студий получили 120 образовательных организаций республики разного уровня – от дошкольных учреждений до организаций высшего образования», – уточняется в информационном релизе.

Дошкольники уже приступили к изучению основ шахматной терминологии, занятия проводит педагог дополнительного образования заслуженный работник физической культуры и спорта РСО – Алания Игорь Хрипков.

Он отмечает, что занятия шахматами учат детей усидчивости и концентрации внимания. Ребенок, играющий в шахматы, легко осваивает точные науки. При этом данный спорт доступен для каждого малыша вне зависимости от физических данных и особенностей здоровья.