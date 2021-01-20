В Томской области соревнуются школьные спортивные клубы

Алексей Вольцев

В Томской области стартовали соревнования школьных спортивных клубов, сообщает региональный Департамент общего образования.

Соревнования проводятся в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и всероссийский. В каждой команде по 16 человек – юноши и девушки в возрасте 14–15 лет.

Программой предусмотрены состязания по бадминтону, баскетболу, легкой атлетике (эстафеты), настольному теннису, плаванию и футболу. Команды выбирают из перечня четыре вида спортивной деятельности.

Ребята примут участие в творческой конкурсной программе: представят видеоролики о своих спортивных клубах и фотографии на тему «История наших игр», продемонстрируют исполнительское мастерство и знание произведений художественной литературы.

Региональный этап пройдет в марте в Томске, победители представят регион на всероссийском этапе, который состоится в мае на базе ВДЦ «Смена» в Краснодарском крае.