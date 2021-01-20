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В трех приморских школах откроют инженерные классы

В трех приморских школах откроют инженерные классы

В трех школах Приморья откроют инженерные классы. Учащиеся смогут изучать на углубленном уровне предметы информационно-технологического и физико-математического профилей. Работа классов нацелена на раннюю профессиональную ориентацию ребят и проводится в рамках национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Приморского края.

Школы, где появятся инженерные классы, выбирали при помощи специально организованного конкурса. Мероприятие проводил Приморский краевой институт развития образования совместно с региональным Министерством образования. При отборе учитывались несколько ключевых критериев, в том числе соответствие учебного плана необходимым стандартам, кадровое обеспечение. Кроме того, внимание обращалось на высокие средние баллы выпускников по ЕГЭ и результаты участия школьников в олимпиадах по профильным предметам за последние три года.

Победителями конкурса стали средняя общеобразовательная школа № 1 г. Арсеньева, средняя школа № 23 с углубленным изучением предметов физико-математического профиля г. Владивостока и средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением предметов эстетического цикла г. Уссурийска. Все учреждения получат новое профильное оборудование общей стоимостью 45 миллионов рублей.

«Старшеклассники школ – участников проекта «Инженерный класс» получат возможность знакомиться со спецификой выбранной специальности непосредственно в школе. Они будут практиковаться на самом современном оборудовании, получат знания и умения, которые им пригодятся при поступлении в вуз. Так, юные инженеры будут изучать промышленную оптику, компьютерное черчение, геодезию и картографию, научатся программировать и создавать мобильные роботы. Эти навыки обязательно будут востребованы во взрослой жизни», – подчеркнула министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Ранее в Приморье готовились к открытию предпрофессиональные медицинские классы. В образовательных учреждениях устанавливается и задействуется во время уроков оборудование, которое обычно используют для работы специалисты в больницах и поликлиниках. Такой подход призван сделать более полным и интересным изучение предметов естественно-научного цикла для учащихся и способствовать ранней профориентации ребят.

# Общество
По материалам: edu.ru

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