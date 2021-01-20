Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Волгоградской области откроют первый центр инклюзивного добровольчества

В Волгоградской области откроют первый центр инклюзивного добровольчества

В Волгоградской области откроют первый центр инклюзивного добровольчества

Первый центр инклюзивного добровольчества откроется на площадке Волжского политехнического техникума. Более 600 волонтеров, в том числе свыше 200 людей с ограниченными возможностями здоровья, будут учиться здесь основам добровольческой деятельности, готовить проекты, организовывать мероприятия и заниматься творчеством. Работа ведется в рамках регионального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование», сообщает пресс-служба Комитета образования и науки Волгоградской области.

В помещениях нового центра инклюзивного добровольчества сейчас идет ремонт.

Первыми участниками проекта станут волонтеры в возрасте от 16 до 35 лет. Обучать новичков будут преподаватели Волжского политехнического техникума. Волонтерская деятельность центра будет связана с инклюзивным, патриотическим, экологическим, донорским и другими направлениями. 

На развитие добровольческой инфраструктуры и организацию пространства направят грантовые средства, выигранные волгоградскими активистами по итогам всероссийского конкурса «Регион добрых дел», а также руководством центра на форуме «СЕЛИАС» 

Отметим, что Волгоградская область развивает волонтерское движение с 2014 года: в регионе действуют порядка 900 профильных объединений, восемь ресурсных центров поддержки и развития добровольчества открылись в 2020 году. В планах у руководства центра инклюзивного добровольчества – участие в грантовых конкурсах, организация открытой школы для волонтеров с ограниченными возможностями здоровья, реализация проекта по обучению добровольцев для взаимодействия со слабослышащими людьми «Окружая себя тишиной».

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Навальную уличили в распространении украинского фейка в своём Instagram
Навальную уличили в распространении украинского фейка в своём
Стартовал прием заявок на участие в проекте «Открывай Камчатку!»
Стартовал прием заявок на участие в проекте «Открывай Камчатку!»
В Забайкалье пройдет краевая конференция «Инженерный старт – 2021»
В Забайкалье пройдет краевая конференция «Инженерный старт – 2021»
В Волгоградской области откроют первый центр инклюзивного добровольчества
В Волгоградской области откроют первый центр инклюзивного
Когда наступит Новый 2021 год по восточному календарю
Когда наступит Новый 2021 год по восточному календарю
Кандидат в шефы Пентагона рассказал об отношении к России
Кандидат в шефы Пентагона рассказал об отношении к России
Кандидат на пост главы Пентагона: Россия представляет угрозу в космосе
Кандидат на пост главы Пентагона: Россия представляет угрозу в космосе
Майли Сайрус рассказала о своем влечении к женщинам: "Грудь гораздо красивее мужских гениталий"
Майли Сайрус рассказала о своем влечении к женщинам: "Грудь гораздо
В трех приморских школах откроют инженерные классы
В трех приморских школах откроют инженерные классы
Школа на 1,1 тысячи мест появится в подмосковном Павловском Посаде в 2021 году
Школа на 1,1 тысячи мест появится в подмосковном Павловском Посаде в
В Ярославской области подведены итоги регионального конкурса «Школьный шеф»
В Ярославской области подведены итоги регионального конкурса
Кандидат на пост шефа Пентагона поддержал предоставление вооружений Украине
Кандидат на пост шефа Пентагона поддержал предоставление вооружений

Топ на сегодня

Европоцентризм и цивилизационная чехарда в учебниках по истории Украины
Европоцентризм и цивилизационная чехарда в учебниках по истории
Водителю из Хабаровска грозит штраф 2 миллиона за сбитого амурского тигра
Водителю из Хабаровска грозит штраф 2 миллиона за сбитого амурского
В 32 регионах России превышен порог заболеваемости ОРВИ
В 32 регионах России превышен порог заболеваемости ОРВИ
Кружковое движение НТИ и Курчатовский институт приглашают школьников на научный турнир
Кружковое движение НТИ и Курчатовский институт приглашают школьников
Турция угрожала Греции в присутствии Германии: «игра с огнём» повторяется
Турция угрожала Греции в присутствии Германии: «игра с огнём»

Еще по теме

В Волгоградской области в этом году создано восемь ресурсных центров добровольчества
В Волгоградской области открываются новые волонтерские центры
В Ярославской области готовится к открытию второй центр «IT-куб»
Волгоградские волонтеры присоединились к масштабной донорской акции