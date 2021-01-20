В Волгоградской области откроют первый центр инклюзивного добровольчества

Алексей Вольцев

Первый центр инклюзивного добровольчества откроется на площадке Волжского политехнического техникума. Более 600 волонтеров, в том числе свыше 200 людей с ограниченными возможностями здоровья, будут учиться здесь основам добровольческой деятельности, готовить проекты, организовывать мероприятия и заниматься творчеством. Работа ведется в рамках регионального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование», сообщает пресс-служба Комитета образования и науки Волгоградской области.

В помещениях нового центра инклюзивного добровольчества сейчас идет ремонт.

Первыми участниками проекта станут волонтеры в возрасте от 16 до 35 лет. Обучать новичков будут преподаватели Волжского политехнического техникума. Волонтерская деятельность центра будет связана с инклюзивным, патриотическим, экологическим, донорским и другими направлениями.

На развитие добровольческой инфраструктуры и организацию пространства направят грантовые средства, выигранные волгоградскими активистами по итогам всероссийского конкурса «Регион добрых дел», а также руководством центра на форуме «СЕЛИАС»

Отметим, что Волгоградская область развивает волонтерское движение с 2014 года: в регионе действуют порядка 900 профильных объединений, восемь ресурсных центров поддержки и развития добровольчества открылись в 2020 году. В планах у руководства центра инклюзивного добровольчества – участие в грантовых конкурсах, организация открытой школы для волонтеров с ограниченными возможностями здоровья, реализация проекта по обучению добровольцев для взаимодействия со слабослышащими людьми «Окружая себя тишиной».