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В Воронежской области возобновились очные занятия в кружках и секциях

В Воронежской области возобновились очные занятия в кружках и секциях

Все организации дополнительного образования Воронежской области с 18 января вернулись к очной форме обучения, сообщает пресс-служба Департамента образования, науки и молодежной политики региона. 

Соответствующее решение было принято на очередном заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. При этом необходимо соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности: обеспечить бесконтактную термометрию при входе в помещения, обрабатывать все поверхности дезинфицирующими средствами, ежедневно проводить генеральную уборку, установить санитайзеры, бактерицидные рециркуляторы и обеспечивать проветривание кабинетов по графику. 

В школах области также обучение проводится в очной форме. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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