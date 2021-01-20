В Воронежской области возобновились очные занятия в кружках и секциях

Влада Некрасова

Все организации дополнительного образования Воронежской области с 18 января вернулись к очной форме обучения, сообщает пресс-служба Департамента образования, науки и молодежной политики региона.

Соответствующее решение было принято на очередном заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. При этом необходимо соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности: обеспечить бесконтактную термометрию при входе в помещения, обрабатывать все поверхности дезинфицирующими средствами, ежедневно проводить генеральную уборку, установить санитайзеры, бактерицидные рециркуляторы и обеспечивать проветривание кабинетов по графику.

В школах области также обучение проводится в очной форме.