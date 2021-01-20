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В Забайкалье пройдет краевая конференция «Инженерный старт – 2021»

В Забайкалье пройдет краевая конференция «Инженерный старт – 2021»

25–26 февраля на базе Центра детско-юношеского технического творчества Забайкальского края пройдет краевая техническая конференция учебных и научно-исследовательских проектов «Инженерный старт». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона. К участию приглашаются школьники разных возрастов – как индивидуально, так и в составе команд. В первой возрастной категории свои работы представят ребята 10–13 лет, во второй – 14–18 лет.

«Конкурс организовывается в рамках Года науки и технологий. Основная цель – это выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области научно-технического творчества, развитие интереса у детей и молодежи к инженерно-техническим и исследовательским профессиям», – отметила министр образования и науки Забайкальского края Наталья Бянкина.

Конкурс проходит в три этапа: в январе – муниципальный и краевой заочные отборочные этапы с 15 февраля по 22 февраля, краевой очный этап состоится 25 по 26 февраля.

На заочный этап необходимо направить видеоролик о проекте на электронную почту [email protected] 22 февраля будет сформирован перечень работ, допущенных к следующему финальному этапу – очной защите проектов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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