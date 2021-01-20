Вадим Трухачев: России пора заняться выборами в Европе

Лидия Мартынова

На Западе часто обвиняют Россию во вмешательстве в чужие выборы. Но в действительности мы всё время обороняемся от Запада, а в роли наступающей стороны дня выступают как раз США и Европа. И выборы в европейских странах РФ пока мало интересны, причём в ущерб ей самой. Положение изменится только в том случае, если Россия сама начнёт формировать повестку дня и действительно интересоваться выборами в той же Европе.

Возьмём возвращение в Москву оппозиционера Алексея Навального и его последующую посадку в СИЗО. Навальный за последние годы стал олицетворением надежд коллективного Запада на смену власти в России. Но одним им дело не ограничивается. У США и ЕС есть большие программы по финансированию российских НКО, СМИ, отдельных политиков. Если с Навальным и впрямь что-то случится — его место вполне может занять кто-то другой.

И всё это происходит в начале предвыборного года. Очевидно, что не только в России, но и на Западе готовятся к думским выборам в сентябре. С помощью Навального или же других представителей прозападной оппозиции США и ЕС пытаются повлиять на их исход. А что наше государство? А оно только отвечает, ни разу не нанеся информационный удар на упреждение. Потому возникает ощущение, что оно словно бы оправдывается перед американцами и европейцами за свои действия.

Возвращение Навального в Москву совпало с выборами нового руководителя правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС). И Россия выдохнула — избрали более-менее прагматичного Армина Лашета, а не заядлого атлантиста Фридриха Мерца или открытого гомосексуалиста Йенса Шпана. Значит, есть шанс достроить «Северный поток — 2»… Получается, что немцы в лице означенных выше политиков формируют повестку дня, а мы покорно ждём, что они сделают, что придумают…

Тем более это касается инаугурации нового президента США Джозефа Байдена. Сразу ли он начнёт своё президентство с антироссийских выпадов или месяц повременит? Удастся ли с ним договориться хотя бы о продлении договоров по ракетам средней и меньшей дальности или «открытому небу», или же его администрация вообще ни о чём с Россией разговаривать не будет? В роли формирующих повестку выступает явно американская сторона. С нашей стороны — порой жёсткие, но всё же только ответы.

То, что Запад наступает, объясняется отнюдь не только его финансовым превосходством над Россией. Нравится нам это, или нет, но он предлагает достаточно стройную идеологическую систему, включающую сменяемость власти, ценности, определённый набор гражданских свобод. И даже если сам он нарушает собственные установки — всё равно он остаётся их автором. И надежды на победу над пороками общества жители многих стран связывают с сотрудничеством с ЕС и США, а не с кем-либо ещё.

А что предлагает Россия? Она неплохо научилась ловить американцев и европейцев на двойных стандартах, на несоблюдении их же принципов. Но это снова — только ответ. А где предложение? Что мы можем предложить взамен того, что пропагандирует коллективный Запад? Причём предложить не просто уважение к прошлому, а определённый и осязаемый образ будущего… Очевидно, что с этим у России проблемы, и если внутри страны работает идея защиты суверенитета, то вовне тягаться с США и ЕС ей пока очень тяжело.

Но предлагать ценностную повестку за пределами своих границ — это стратегическая задача. Чтобы решить её, надо заняться решением тактических вопросов. И для начала разобраться, что мы хотим от политики той или иной страны. Кто в ней нам более удобен, кого мы там хотим видеть у власти в ближайшей и более далёкой перспективе. И в этой связи повышенное внимание необходимо уделять тем политикам и партиям, которые идут на выборы, или же собираются туда идти.

Кое-какие подвижки отметить можно. Глава МИД России Сергей Лавров в декабре 2020 года встречался с представителями немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии». Какой у нас интерес к крупнейшей стране Евросоюза — понятно. Тут и «Северный поток — 2», и целый комплекс иных вопросов экономического сотрудничества, и решения многих других задач. Однако же Германия, даже будучи ведущей страной ЕС, не определяет его курс в одиночку. И даже если с немцами что-то удастся — этого мало.

Сильной стороны США и той же Германии является то, что они уделяют достаточное внимание не только крупным, но даже и небольшим странам. Они формируют в них целую прослойку агентов своего влияния, стараются «воспитывать» местные элиты в лояльном себе духе, готовят их к выборам. И зачастую политики в этих небольших странах искренне считают, что их государству будет хорошо только в союзе с американцами и немцами, не будучи прямо агентами ЦРУ и БНД.

А вот здесь Россия существенно проигрывает. Ей порой даже не удаётся сформулировать ответ — чего мы не хотим, чтобы та или иная небольшая страна делала. Не удаётся, потому что мы уверены, что от них ничего не зависит. Однако ЕС и даже НАТО устроены так, что даже от небольших стран пусть немного, но всё-таки что-то зависит. А когда они собираются вместе и группируются — от них уже зависит многое. И тут бы России подсуетиться, хотя бы что-то предложить. Но на деле…

Упомянули ли у нас по центральным каналам хоть раз имя нового премьера Румынии Флориана Кыцу? Что вообще за политики есть в этой стране? Кто из партий, участвовавших в декабрьских парламентских выборах, для нас удобнее? С кем можно вменяемо договариваться по Молдавии? А может, найти с кем-то точки соприкосновения на основе православия? Но похоже, пока каких-то планов на румынском направлении у нас нет, что уже больно ударило по России на недавних молдавских выборах.

Возьмём соседнюю с Румынией Болгарию, где парламентские выборы пройдут в марте. Нас устраивает тамошний премьер Бойко Борисов? За 11 лет у власти он закрыл «Южный поток», несколько раз менял свою позицию по «Турецкому потоку». Кто бы мог стать ему альтернативой — тем более, что в прошлом году в стране проходили крупные антиправительственные выступления? На этот вопрос ответят разве что узкие специалисты по Балканам. Пока же терпеливо ждём, останется он у власти или нет.

В октябре 2021 года парламентские выборы ждут Чехию. И опять вопрос — нас устраивает нынешний премьер Андрей Бабиш, рискующий расстаться со своим постом? Пока альтернативой ему числятся ярые атлантисты, осуществившие снос памятника Коневу в Праге. При Бабише Чехия второй Польшей не стала, а при иной власти — вероятность такая есть. Кто нас больше устраивает в чешской политике, что мы хотим от этой славянской страны? Вопрос снова повисает в воздухе, очевидных предложений нет.

Переместимся в Голландию, где в марте тоже пройдут парламентские выборы. Там уже 11 лет правит премьер Марк Рютте, при котором наши отношения скатились к нулевой отметке — и не только в связи с гибелью «Боинга» на Донбассе летом 2014 года. Кто может прийти вместо него, чтобы можно было вывести отношения с этой весьма влиятельной (без преувеличения!) страной ЕС и НАТО из тупика? Кто там вообще есть в голландской политике? Опять непонятно — ответят только узкие специалисты.

В сентябре выборы ждут Норвегию. И снова вопрос — нас устраивает премьер Эрна Сульберг, недавно обвинившая Россию в хакерской атаке на норвежский парламент? Или мы спокойно относимся к настойчивым попыткам норвежских властей ограничить российскую деятельность на Шпицбергене? Есть ли там более договороспособные политики? Речь ведь идёт о соседнем с нами государстве, и нам не должно быть всё равно, какую политику оно проводит. Но снова о наших целях остаётся только догадываться.

Наконец, с 1 января страной-председателем ЕС на полгода стала Португалия, где к тому же прямо 24 января пройдут выборы президента. Кто нам удобнее — действующий президент Марселу Ребелу де Соуза или же соратница действующего премьера Антониу Кошты? Как мы поработали, готовясь к португальскому председательству? Есть ли у нас что-то общее с этой страной? При первом приближении, есть — ведь речь идёт о наиболее религиозной стране современной Европы. А не при первом? И начинаем гадать на кофейной гуще.

С 1 июля Португалию во главе Евросоюза сменит Словения. К каким сюрпризам от президента Борута Пахора и премьера Янеза Янши нам готовиться? Оба они в политике не новички, и определённые вопросы с каждым из них решать уже приходилось. И опять вопрос — кто из них нам удобнее? Можно быть уверенным в том, что США и Германия вовсю готовятся к словенскому председательству, и уже пытаются на него влиять. А Россия снова просто ожидает в стороне…

В этой связи интересен следующий момент. России выборы в небольших странах не очень важны. А вот Нидерланды, Норвегия, Чехия и даже маленькая Словения прямо заявляют, что выборы в России им интересны. И они поддерживают Навального и иже с ним, причём делают это без всякого указания со стороны США или Германии. И это только усиливает ощущение информационной обороны России.

Чтобы изменить картину, России необходимо перейти в информационное наступление, чётко сформулировав свои предложения и своё видение будущего, интересное для других стран. Но для начала надо разобраться, с кем нам там придётся работать, и кто удобнее. Наилучший способ сделать это — проявить живой интерес к выборам в тех же европейских странах. Причём интерес подлинный и глубокий, а не в виде хакерских атак, которые так любят нам приписывать.