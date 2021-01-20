Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение: видео

Вадим Карасев

Сегодня православный мир отмечает Крещение Господне. Однако в этом году из-за коронавируса массовые крещенские купания во многих регионах России запретили. Тем не менее 68-летний президент России Владимир Путин не стал нарушать традицию и сегодня утром окунулся в прорубь в Подмосковье.





Вы знаете, что традиционно он это делает, это его традиция. Традициям он не изменяет,

— прокомментировал купание Путина в проруби его пресс-секретарь Дмитрий Песков.





Президент, как и положено, сначала перекрестился, а затем три раза окунулся в прорубь, которая была прорублена в форме креста.

Владимир Путин, который известен любовью к здоровому образу жизни и спорту, действительно имеет привычку окунаться в прорубь на Крещение. Два года назад он это сделал во время своей поездки на Селигер. Правда, стоит отметить, что тогда морозы были не такими суровыми, как в этом году. Погодные условия тем не менее Путина сегодня не испугали, и он совершил религиозный обряд по всем его правилам.



