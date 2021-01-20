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Воды в рот набрали: 100 депутатов не сказали в Раде ни слова

Воды в рот набрали: 100 депутатов не сказали в Раде ни слова
В течение 2020 года 100 народных депутатов не выступили в Верховной Раде ни разу ни с места, ни с парламентской трибуны.

Соответствующие результаты анализа статистики выступлений народных депутатов обнародовал Комитет избирателей на своей странице в Фейсбуке.

По данным организации, больше всего депутатов, которые ни разу не выступали в парламенте, во фракции «Слуга Народа» - 73 человека или каждый четвертый депутат.
Среди депутатов монобольшинства, не сказали ни слова в сессионном зале в течение 2020 года, - Евгений Брагарь (известный высказыванием о продаже собаки для оплаты коммунальных тарифов), Юрий Корявченков (актер 95 квартала, известный как Юзик), Владимир Тимофийчук, Святослав Юраш.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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