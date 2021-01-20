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Законодательство Абхазии запрещает экстрадицию убийц Япончика

Законодательство Абхазии запрещает экстрадицию убийц Япончика

Генпрокуратура Абхазии заявила, что законодательство запрещает выдавать граждан республики другим государствам. Такое сообщение Генпрокуратура распространила в ответ на запрос об экстрадиции Астамура Бутба и Нугзара Папава, обвиняемых в убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончика).

«Из Генеральной прокуратуры Российской Федерации поступил запрос о правовой помощи по уголовному делу по факту убийства Иванькова В.К., в соответствии с которым следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия проводятся следственные и процессуальные действия. Данный запрос не предполагает задержание и выдачу граждан Республики Абхазия Папава Н.З. и Бутба А.С., ввиду того, что Конституцией Республики Абхазия и уголовно-процессуальным законодательством запрещено выдавать граждан Абхазии иностранному государству для осуществления уголовного преследования», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в соответствии с УПК РА и межгосударственным договором, подписанным с РФ, возможно привлечь указанных лиц к уголовной ответственности в случае поступления из компетентных органов России соответствующих материалов уголовного дела.

Как сообщало ИА Newstes, Астамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие гражданство Абхазии и России, заочно обвинены в убийстве Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, и объявлены в международный розыск. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета России, обвиняемые находятся в Абхазии, компетентные органы России прорабатывают вопрос об их экстрадиции.

По версии следствия, Бутба в июле 2009 года с использованием снайперской винтовки из кузова грузового автомобиля произвел выстрел в Иванькова, выходившего из ресторана «Тайский слон» на Хорошёвском шоссе в Москве. Его сообщник Нугзар Папава в этот момент также находился на месте происшествия, но был в другой, угнанной автомашине — он прикрывал отход киллера.

На основании ходатайства следователя обвиняемые заочно арестованы судом.

В Абхазии Нугзар Папава также обвиняется в похищении Омара Мирцхулава. Уголовное дело по факту похищения направлено в Сухумский районный суд.

Органами предварительного расследования продолжается комплекс мер, направленных на установление иных соучастников, в том числе заказчиков убийства Иванькова.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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