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Здоровый сон, овсянка на воде и регулярные тренировки: что помогает Насте Каменских оставаться в форме

Здоровый сон, овсянка на воде и регулярные тренировки: что помогает Насте Каменских оставаться в форме

Среди подписчиков 33-летней Насти Каменских есть не только поклонники ее творчества, но и адепты здорового образа жизни. Ведь звезда активно его пропагандирует и на своем примере показывает, что нужно делать, чтобы быть в форме, всегда просыпаться с хорошим настроением и чувствовать себя бодро. Своими ежедневными ритуалами и секретами красоты Настя регулярно делится в соцсетях. Рассказываем о самых главных.

Спорт

1. Планка на локтях

Поставьте локти на пол, как сфинкс, и вытяните тело в струнку. Держите все тело в напряжении и ровно. Втяните попу и живот и не прогибайте поясницу. Выполните три круга по 30 секунд. Это упражнение творит чудеса!

— говорит Каменских.



 


2. Отжимания с широким разведением рук

Начните отжиматься с коленей, если вам пока сложно делать это классическим способом. Поставьте руки широко и опускайте корпус как можно ниже. Вы почувствуете, как подтягиваются не только ваши ручки, но и мышцы груди и пресса. Начните с двух подходов по 10—15 раз,

— советует звезда.


3. Приседания у стены

Крепко обопритесь спиной о стену и сделайте приседание до параллели бедер с полом. Угол в коленях должен составлять 90 градусов. Руки сложите в замок перед собой. Удерживайте такое положение на протяжении 30 секунд. Для начала сделайте два подхода по пять раз,

— говорит Настя.


4. Махи ногами

На YouTube есть несколько видео с тренировками Насти, где она сама показывает, как выполнять те или иные упражнения.


5. Бег

Кардиотренировками Настя тоже не пренебрегает и регулярно выходит на пробежку. Бегать она предпочитает по утрам — это помогает ей проснуться и получить заряд на весь день.


Настя Каменских с мужем Потапом

Питание

1. Главное — завтрак

Настя считает, что завтрак — это самый главный прием пищи, который нельзя пропускать.

Утром я всегда ем плотно и сбалансированно,

— отмечает она.


Завтракать Настя предпочитает овсянкой на воде с яблоком и орехами или гранолой с козьим йогуртом.


Перекусывает она обычно омлетом с авокадо и зеленью. На обед предпочитает что-то белковое (курицу, говядину, рыбу или морепродукты) с гарниром и овощным салатом. На ужин съедает птицу или рыбу с овощами, а последний ее прием пищи состоит из творога.


2. Никаких гаджетов во время приемов пищи

Многие из нас регулярно листают ленту инстаграма за обедом или ужином или едят во время просмотра фильма. Но Каменских настоятельно советует от этого отказаться.

Я никогда не ем во время просмотра фильма/сериала или во время чтения. И вообще не беру телефон в руки, пока ем. Ведь когда мы отвлекаемся на что-то в процессе приема пищи, нам очень легко не заметить, что мы переедаем,

— отмечает она.


3. Дробное питание

Настя ест часто, но небольшими порциями. Перерыв между ее приемами пищи составляет три часа.

Так вырабатывается пищевая привычка, и это влияет на скорость обмена веществ,

— говорит она.


4. Вместо сладостей — фрукты

О вреде сахара сказано уже немало. Но если вы совсем не можете от него отказаться, лучше есть не конфеты, а фрукты или ягоды.

В моем доме нет вазочек с конфетами или печеньем. Только фрукты, ягоды и орехи. Так нет соблазна съесть что-то вредное. Это правило нарушается только с приходом гостей — тогда в доме появляются пиалы со сладостями,

— делится Настя.


5. Водный баланс

Не переедать звезде помогает достаточное употребление воды. Помимо нее, в день она позволяет себе еще по кружке кофе и чая.


6. Читмил

Конечно, певица иногда балует себя не самыми полезными блюдами и даже позволяет сладкое. Главное — не частить и во всем соблюдать баланс.


Секреты красоты

1. Здоровый сон

Настя не из тех, кто спит до обеда. Ее день начинается рано — в 6 утра. При этом лечь она старается максимум в 10 вечера.

Именно в это время вырабатывается гормон сна, который помогает нам хорошо выглядеть, продлить молодость и бороться со стрессом,

— отмечает она.


2. Ограниченное употребление жидкости в вечернее время

Все мы знаем о важности водного баланса. Каменских тоже его соблюдает, однако свою норму воды выпивает до четырех часов дня, чтобы утром не было отеков на лице.


3. Массаж лица

По утрам певица всегда находит время на легкий массаж для лица, после чего оно, по ее словам, сразу же "пробуждается".


4. Влажность в комнате

Каменских отмечает, что отопление делает воздух сухим, из-за чего, соответственно, сохнет кожа. Поэтому она советует пользоваться увлажнителями воздуха.


5. Свежий воздух

Настя считает, что в комнате перед сном должно быть прохладно и темно.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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