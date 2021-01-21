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6 вероятных причин почему семена не всходят

6 вероятных причин почему семена не всходят

Уже в январе садоводы и огородники начинают подготовку к посевным работам.  Делают запасы грунта, рассчитывают необходимо количество и производят закупку семян различных культур.  В конце месяца первыми начинают высаживать цветы, срок вегетации у которых самый длинный, а в феврале приступают к рассаде перцев, баклажан и томатов. Но часто возникает проблема, оказывается, что семена имеют плохую всхожесть или вообще не проклевываются.

Причин почему семена совсем или мало всходят, бывает много, но к основным можно отнести 6 самых возможных:


Не стоит приобретать семена у непроверенных производителей — это рискованный выбор. Качественные семена в садоводческих магазинах могут стоить дороже, но их закупают у известных фирм, зарекомендовавших себя на рынке.  Такой семенной материал проходит тщательное испытание на всхожесть семян. На фирменной упаковке указывают год сбора семян и срок годности, и рекомендованное время посадки.  Сами семена в питомниках обрабатывают минеральными составами для повышения всхожести и защиты от болезней.



Семенам для прорастания важно накопить достаточно влаги.  Некоторые зерна замачивают на несколько часов, а другие на сутки. Главное, чтобы грунт при высадке не был слишком влажным и после сжатия в комок он должен рассыпаться. Иначе от избытка воды почва уплотняется, поступление кислорода затрудняется, что приводит задыханию и гибели ростка.
Одновременно, важно не допускать пересыхание почвы в верхнем слое. Для сокращения испарения влаги из грунта, полезно накрыть рассаду пленкой или стеклом и потом снять после появления первых всходов.
Температура почвы влияет на скорость прорастания семян. Надо учитывать, что она на поверхности подоконника ниже на несколько градусов чем в комнате. Поэтому емкости с рассадой поднимают повыше или используют специально предназначенные для подогрева устройства.
Глубина закладки семян в почву зависит от размера зернышка. Мелкие сеют не глубже четырехкратного диаметра семя, а крупные из расчета не более двух. Совсем мелкие зернышки рассыпают по поверхности грунта, иначе они не смогут пробиться через толщу почвы.
От состояния и качества земли напрямую зависит всхожесть семян. Почвосмесь готовят заранее или закупают комплексно подготовленную. Она должна быть рыхлой, обработанной от болезней и вредителей.

Перед посадкой, чтобы проверить способность семян прорасти, их необходимо испытать на всхожесть.

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По материалам: planktons

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