6 вероятных причин почему семена не всходят

Алексей Вольцев

Уже в январе садоводы и огородники начинают подготовку к посевным работам. Делают запасы грунта, рассчитывают необходимо количество и производят закупку семян различных культур. В конце месяца первыми начинают высаживать цветы, срок вегетации у которых самый длинный, а в феврале приступают к рассаде перцев, баклажан и томатов. Но часто возникает проблема, оказывается, что семена имеют плохую всхожесть или вообще не проклевываются.

Причин почему семена совсем или мало всходят, бывает много, но к основным можно отнести 6 самых возможных:

Не стоит приобретать семена у непроверенных производителей — это рискованный выбор. Качественные семена в садоводческих магазинах могут стоить дороже, но их закупают у известных фирм, зарекомендовавших себя на рынке. Такой семенной материал проходит тщательное испытание на всхожесть семян. На фирменной упаковке указывают год сбора семян и срок годности, и рекомендованное время посадки. Сами семена в питомниках обрабатывают минеральными составами для повышения всхожести и защиты от болезней.





Семенам для прорастания важно накопить достаточно влаги. Некоторые зерна замачивают на несколько часов, а другие на сутки. Главное, чтобы грунт при высадке не был слишком влажным и после сжатия в комок он должен рассыпаться. Иначе от избытка воды почва уплотняется, поступление кислорода затрудняется, что приводит задыханию и гибели ростка.Одновременно, важно не допускать пересыхание почвы в верхнем слое. Для сокращения испарения влаги из грунта, полезно накрыть рассаду пленкой или стеклом и потом снять после появления первых всходов.Температура почвы влияет на скорость прорастания семян. Надо учитывать, что она на поверхности подоконника ниже на несколько градусов чем в комнате. Поэтому емкости с рассадой поднимают повыше или используют специально предназначенные для подогрева устройства.Глубина закладки семян в почву зависит от размера зернышка. Мелкие сеют не глубже четырехкратного диаметра семя, а крупные из расчета не более двух. Совсем мелкие зернышки рассыпают по поверхности грунта, иначе они не смогут пробиться через толщу почвы.От состояния и качества земли напрямую зависит всхожесть семян. Почвосмесь готовят заранее или закупают комплексно подготовленную. Она должна быть рыхлой, обработанной от болезней и вредителей.

Перед посадкой, чтобы проверить способность семян прорасти, их необходимо испытать на всхожесть.