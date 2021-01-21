Аграновский прокомментировал арест Навального с личных позиций
Известный юрист Дмитрий Аграновский рассказал о своем личном отношении к ситуации с арестом Алексея Навального. Он указал, что речь не о юридической оценке, а об анализе происходящего с человеческой точки зрения.
"Что бы ни произошло с Навальным и его здоровьем, в августе 2020 года ни ему, ни его жене не чинилось ни малейших препятствий с выездом из страны, несмотря на ограничения, наложенные на него условным осуждением. Были предприняты все меры для сохранения его жизни и здоровья", — пишет он.
Адвокат добавил, что с тех пор со стороны Навального и его подручных власти получили лишь непрерывный поток грязи и неподтвержденных обвинений. Это напомнило Аграновскому дело Ходорковского, когда тот наплевал на свои обещания, стоило ему покинуть Россию.
Аграновский заключил: по-человечески отношение государства к Навальному следует считать "вполне оправданным и нисколько не чрезмерным".