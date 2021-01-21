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Аграновский прокомментировал арест Навального с личных позиций

Аграновский прокомментировал арест Навального с личных позиций

Известный юрист Дмитрий Аграновский рассказал о своем личном отношении к ситуации с арестом Алексея Навального. Он указал, что речь не о юридической оценке, а об анализе происходящего с человеческой точки зрения.

"Что бы ни произошло с Навальным и его здоровьем, в августе 2020 года ни ему, ни его жене не чинилось ни малейших препятствий с выездом из страны, несмотря на ограничения, наложенные на него условным осуждением. Были предприняты все меры для сохранения его жизни и здоровья", — пишет он.

Адвокат добавил, что с тех пор со стороны Навального и его подручных власти получили лишь непрерывный поток грязи и неподтвержденных обвинений. Это напомнило Аграновскому дело Ходорковского, когда тот наплевал на свои обещания, стоило ему покинуть Россию.

По возвращении, какой реакции от государства ждут Навальный и его сторонники на потоки грязи и ничем не подтвержденных обвинений, просто на откровенные плевки в лицо страны? Государство не может обижаться, но если бы речь шла о конкретных людях, у них были бы все основания для обид.

Аграновский заключил: по-человечески отношение государства к Навальному следует считать "вполне оправданным и нисколько не чрезмерным".

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По материалам: uposters.ru

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