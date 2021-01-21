Акционерные общества хотят освободить от избыточных требований к уставу

Лидия Мартынова

В России предлагают отменить избыточные требования, которые предъявляются действующим законодательством к содержанию уставов акционерных обществ. Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

В настоящее время действующим законодательством устанавливаются несколько обязательных требований к содержанию уставов акционерных обществ, которые приводят к дублированию норм закона. Фактически, такие требования являются излишними и не отвечают критерию необходимости.

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Для того чтобы положения не дублировались, предлагается, в частности, исключить из перечня обязательных сведений, которые должен содержать устав, информацию о правах владельцев обыкновенных акций, компетенции органов общества и данные о порядке принятия ими решения. Речь идёт, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в Гражданский кодекс. Также в сводном отчёте указывается, что для решения проблемы поправки также нужно внести в закон «Об акционерных обществах».

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