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Алексей Навальный рассказал про "дворец Владимира Путина": мемы, реакция Кремля и предполагаемой дочери президента

Алексей Навальный рассказал про "дворец Владимира Путина": мемы, реакция Кремля и предполагаемой дочери президента

Вчера оппозиционный политик Алексей Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией представили свое новое расследование под названием "Дворец для Путина. История самой большой взятки", в котором показали дом 68-летнего президента России под Геленджиком. Всего за сутки ролик набрал более 22 миллионов просмотров на YouTube и приблизился в этом смысле к видео, в котором политик звонил своему предполагаемому отравителю Константину Кудрявцеву. Новое расследование ФБК было снято до возвращения 44-летнего Алексея Навального в Россию из Германии, где он лечился и проходил реабилитацию после отравления (по прилете его сразу же задержали и арестовали на 30 суток). Однако выпустить видео в ФБК решили специально именно после прибытия Алексея на родину, так как не хотели, чтобы "Владимир Путин думал, что мы его боимся и о его самом большом секрете рассказываем из-за границы". О чем оппозиционер рассказал в новом фильме и как на него отреагировали в Кремле и сети, читайте в нашем материале.


О чем рассказал Алексей Навальный

В фильме идет речь о предполагаемом роскошном особняке Владимира Путина под Геленджиком. По данным ФБК, который, помимо видео, представил текст расследования и документы, недвижимость расположена на территории площадью в 7 000 гектаров.



Это не загородный дом, не дача, не резиденция — это целый город, а скорее королевство. Здесь неприступные заборы, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной режим, бесполетная зона и даже собственный погранпункт,

— отмечает Навальный в ролике.



По данным ФБК, на строительство было потрачено 100 миллиардов рублей.

Представляете себе княжество Монако? Это маленькая, но все же отдельная страна. А здесь владение размером с 39 княжеств Монако. Построено так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху,

— говорит Навальный.


На территории, прилегающей к особняку, есть вертолетная площадка, ледовый дворец размером с пятиэтажный дом, 80-метровый мост, церковь, оранжерея, амфитеатр и много чего еще. На пляж можно пройти по специальному тоннелю, который выполняет и другую функцию.

Это уникальная конструкция, которая позволяет не только удобно попасть на море, но и укрыться в случае войны или нападения со стороны жителей Геленджика,

— рассказывает Алексей.


Внутри дворца, который состоит из трех этажей, помимо большого числа спален и ванных комнат, есть кальянная, спа-капсула, сауна, хаммам, массажная комната, бассейн, откуда есть выход на аквадискотеку, тренажерный зал, кинотеатр, винный погреб, казино, зимний сад, некий склад грязи и даже дегустационная комната.

На убранстве дома (его план передал ФБК один из подрядчиков), отмечают авторы расследования, тоже не экономили. Самый дорогой стол во дворце стоит больше четырех миллионов рублей, а диван — 1,4 миллиона рублей (всего диванов в особняке больше 40). Мебель делали на заказ специально для хозяина дворца.

Также в фильме отметили, что на территории дворца есть 300 гектаров виноградников, устричные фермы и винные заводы.


Как утверждают авторы расследования, строительство дворца финансировали компании, связанные с друзьями Владимира Путина. В их числе "Роснефть" и "Транснефть".

Всего за последние три года только по самым скромным оценкам и очень неполным данным, имеющимся у нас в распоряжении, на счета дворца и виноградников поступило 35 миллиардов рублей. Это деньги, которые тратятся прямо сейчас на реконструкцию, на строительство винодельни и на ежедневное содержание этого огромного хозяйства. И это в дополнение к миллиарду долларов, который уже был инвестирован в стройку к 2017 году,

— отметили в ФБК.

Комментарий Кремля

Фильм вызвал такой большой общественный резонанс, что его даже прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, "этот дворец не имеет никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю", а расследование он назвал "чушью" и "компиляцией".

В данном случае президенту вменяется в собственность то, чего не существует. Из пустого в порожнее переливается. Эти инсинуации пытались уже неоднократно использовать, не обременяя себя попытками не то что доказать, а хотя бы проиллюстрировать. В конце этого материала указаны номера счетов с просьбой перечислять туда деньги. Вот это главная задача подобных материалов и псевдорасследований. Это главный лохотрон с учетом такого большого количества просмотров. Мы предупреждаем всех граждан, тем более с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги таким жуликам, потому что способы изъятия денег у населения у этих жуликов постоянно совершенствуются. Подумайте десять раз!— заявил Песков.

Реакция предполагаемой дочери Владимира Путина

Расследование заинтересовало и предполагаемую дочь Владимира Путина Лизу, о которой в своем фильме рассказало в прошлом году издание "Проект". Вчера она подписалась на инстаграм Алексея Навального и иронично отметила, что в своем новом видео он уделил ей всего одну минуту.


В сети при этом отмечают, что таким образом Лиза, матерью которой является Светлана Кривоногих, акционер банка "Россия", подтвердила свою родственную связь с президентом России.

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По материалам: spletnik.ru

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