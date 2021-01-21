Анна Хилькевич рассказала о пережитых в подростковом возрасте домогательствах кинорежиссера

Вадим Карасев

34-летняя Анна Хилькевич, известная по сериалу "Универ. Новая общага" и новогодним фильмам "Елки", поделилась неожиданным откровением в своем инстаграме. Актриса рассказала, что в 15-летнем возрасте подверглась сексуальным домогательствам режиссера, имя которого называть отказалась, потому что ей "не нужен публичный суд и сжигание на костре соцсетей". Хилькевич призналась, что не стала рассказывать эту историю во время движения MeToo, связанного с громким скандалом вокруг Харви Вайнштейна, потому что на тот момент не была готова.





Анна Хилькевич

Теперь время поделиться своей историей пришло. Анна вспомнила, что тогда только оканчивала учебу в театральной школе и грезила ролями в кино. У девушки не было никакого опыта, и она даже не догадывалась, как на самом деле проходят пробы. Сначала Хилькевич пришла на "Мосфильм", где лично познакомилась с режиссером и рассказала ему о себе. После этого разговора он сказал начинающей актрисе, что она ему очень понравилась, и обещал сообщить адрес, по которому будет проходить очередной этап проб.





Анна Хилькевич в фильме "Сосед"

Дождавшись заветного сообщения, Анна приехала на указанную улицу и поняла, что это жилой дом. Однако тогда юную актрису это совершенно не смутило: она поднялась в квартиру, где, помимо самого режиссера, находился еще один неизвестный ей взрослый мужчина. Вскоре создатель картины пригласил Анну в гостиную, где они приступили к пробам, которые в итоге переросли в сексуальные домогательства.

Мы сели на диван, он достал бумажки с текстом для проб и дал их мне в руки. Мы начали читать сцену по ролям. И тут он мне говорит: "Аня, прочитай эту сцену так, как будто я взрослый мужчина, которого ты безумно хочешь. У тебя еще не было секса, но ты хочешь испытать это со мной". Не знаю, может, он пытался применить на мне технику НЛП (нейролингвистическое программирование. — Прим. ред.), может, это доставляло ему удовольствие, может, это его привычный способ "развода" актрис на секс... Но я не прочухала. Очнулась я в тот момент, когда поняла, что сижу у него на коленках и он пытается завалить меня. Я вскочила как ужаленная и понеслась к выходу. Честно, я думала, меня не выпустят, и я буду изнасилована прямо там. Ни о какой роли в кино я уже не думала. Но дверь открылась, и меня спокойно отпустили (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— рассказала Хилькевич.

Анна призналась, что через какое-то время ей перезвонили из кинокомпании и сообщили, что она утверждена на роль. Тогда Хилькевич ответила отказом, потому что поняла, что просто не может согласиться на роль, добытую таким способом.





В своем новом посте Хилькевич попросила представителей прессы не доставать ее звонками по этому поводу и уточнила, что не собирается спустя столько лет наказывать своего обидчика: в таких ситуациях актриса верит в принцип бумеранга. Напоследок Анна также дала полезный совет всем юным актрисам, которые только начинают свой путь в большое кино:

Никогда не ходите в квартиры на пробы. Офисы стоят дешевле. А если вас хотят утвердить через постель, то бегите от этого человека, это по-другому делается. Ролей-то много.

Анна Хилькевич окончила школу при Театральном училище им. Щепкина, а потом успешно прошла отборочные испытания в самой "Щепке". Актриса начала сниматься в 17 лет, а ее дебютным проектом стал сериал "Огнеборцы". Студентам Театрального училища им. Щепкина было категорически запрещено совмещать съемки и учебу, из-за чего Анне в итоге пришлось покинуть учебное заведение. Позже она получила два диплома о высшем образовании: окончила Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова и Высшее театральное училище им. Щукина.





Анна Хилькевич с мужем Артуром Волковым и дочерьми