Антонов надеется на новый этап отношений между Россией и США

Анастасия Иванова

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что российская сторона разработала конкретную программу развития отношений с США на основе опыта прошлого взаимодействия с американской администрацией.

«Вернулся с инаугурации, внимательно слушал выступление Байдена, искал, естественно, что-либо в отношении внешней политики, в первую очередь России. Хочется верить, что с сегодняшнего дня начинается новая глава в развитии Соединенных Штатов Америки и, конечно, что начинается новая глава в развитии российско-американских отношений. По крайней мере, мы неоднократно об этом говорили», — сказал он.

Антонов отметил, что российская сторона ознакомились с позициями кандидатов на ключевые посты в администрации Байдена.

«Вчера целый день провели около телевизоров, слушали номинантов и кандидатов, нас завалили информацией, различного рода подходами. Не могу сказать, что много позитивного мы нашли в выступлениях кандидатов на высокие должности в администрации США, — признался посол. — Мне все-таки хотелось бы сказать: давайте немного подождем. Одно дело — обещания, выступления на публику, а другое дело — это реальные проблемы, реальная работа, которой предстоит заниматься администрации уже с сегодняшнего дня».

По словам Антонова, российская сторона разработала конкретную программу развития отношений с США на основе опыта прошлого взаимодействия с американской администрацией.

«У нас есть конкретная программа действий, у нас есть конкретная программа развития отношений с Соединенными Штатами Америки. Мы с коллегами в посольстве [РФ в Вашингтоне], с коллегами из Москвы внимательно проанализировали, что было сделано, что не получилось, и что нам надо сделать», — сказал он.

Церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена состоялась в 20 января на ступенях Капитолия. Он принес присягу на верность конституции и стране. Также присягу принесла вице-президент США Камала Харрис.